"On je Španac, specijalista za šljaku, znam ga, trenirali smo zajedno. Borac je. Nema mnogo veliko oružje, nešto što odskače da je jako, snažno ili drugačije u odnosu na ostale udarce. Svuda je solidan. Bekhend, servis, forhend, ritern, solidan je. Neće pokloniti pobedu. Znam da moram da se spremim i da zaradim pobedu."

"U toku svoje karijere sam se uvek osećao da je Rolan Garos ubedljivo najteži fizički zahtevni, puni poteškoća na ovom turniru, za mene, posebno kada nisam u izvrsnoj formi, kada nisam dobio najviše mečeva na šljaci i kada samopuzdanje nije visoko. Pa u mečeve ulaziš sa merom predostrožnosti, sumnjom. Da li će stvari da idu onako kako želiš. Suma sumarum večerašnjeg meča je pozitivna. Ako pogledamo, ono što je interesantno po mojim rezultatima i istoriji, poslednje tri godine sam osvojio dva puta ovaj grend slem a prvih 10-15 godina karijere samo jednom što je interesantno sa te strane. Na terenu sam rekao da je Rolan Garos turnir gde se najbolje osećam, to je uvek bio cilj. Kada sam počeo na šljaci da igram rekao sam da je sve to priprema za Pariz. Nadam se da ću podizati nivo igre. Nivo je bio zadovoljavajući, može bolje"

"IMA DOSTA POZITIVNIH STVARI"

"Odlično za prvi meč, dobijao sam većinu razmena. On je servirao izuzetno dobro, pogađao je različite serve, rotacije, kik servis mu je jedan od najboljih protiv kog sam igrao. Mislio sam da neće odskakati loptica toliko u noćnim uslovima. Kada se odmaknem, mislio sam da me ne vidi, svaki put me je video, izlazio na mrežu i završavao volejima. Svaka mu čast na preciznim servisima. Posebno u momentima kada sam imao brejk lopte i kada sam mogao ranije da završim meč. Nalazio je pravi servis i neke druge udarce. Ima dosta pozitivnih stvari."