Novaka Đokovića u drugom kolu Rolan Garosa čeka teži izazov, španski teniser Roberto Karbaljes Baena.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je francuskog tenisera Pjer Iga Erbera (6:4, 7:6, 4:4) u prvom kolu Rolan Garosa, a već se zna i ko će mu biti naredni rival. Srpski igrač će u drugoj rundi drugog grend slema u sezoni igrati protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene (31), trenutno 63. tenisera planete.

Španac je u četiri seta bio bolji od domaćeg tenisera Konstanta Lestijena (6:3, 7:5, 4:6, 6:2), pa će u drugoj rundi turnira u Parizu imati priliku da po treći put u karijeri igra protiv najboljeg svih vremena. I prethodna dva puta Novak Đoković i Robert Karbaljes Baena igrali su na grend slemovima, a srpski teniser oba puta bio je uspješniji.

Rivalstvo je počelo na US openu 2019. godine, kada je Đoković lako stigao do pobjede (6:4, 6:1, 6:4), a zatim je Novak bio uspješniji i na Australijan openu 2023. godine, kada je bio još ubjedljiviji (6:3, 6:4, 6:0). Nadamo se da će tako biti i u drugom kolu ovogodišnjeg rolan Garosa jer su Novaku Đokoviću neophodne lake pobjede kako bi uhvatio pravi ritam i stigao do same završnice prestižnog turnira.

Vidi opis Đoković već zna sljedećeg protivnika: Dva puta ga je Novak razbio na grend slem turnirima! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mohammed Badra/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Roberto Karbaljes Baena je iskusan, ali i ne pretjerano uspješan teniser. U karijeri je osvojio dvije titule na ATP turnirima iz kategorije 250, najbolji plasman mu je 49. mjesto na listi, a na grend slemovima je najdalje stigao do trećeg kola - na Rolan Garosu 2020. godine. Nikada u karijeri nije pobijedio tenisera koji je bio Top 3 na svijetu, a protiv takvih igrača ima skor 0-23! Najbolji teniser kojeg je Roberto Karbaljes Baena pobijedio u karijeri je Holger Rune, a od zvučnih imena skidao je skalpove još i Gaelu Monfisu, Mateu Beretiniju, Kameronu Noriju, Denisu Šapovalovu, Fabiju Fonjiniju...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!