MONDO na licu mjesta - ovo je novi član Novakovog tima!

Novak je promijenio gotovo cijeli svoj tim u posljednje vrijeme, a Boris Bošnjaković je novo lice. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića/

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković svoj meč prvog kola na Rolan Garosu igra od 20:15, a oko sat i po vremena ranije odradio je trening i to baš na stadionu "Filip Šatrije" na kom se igra i meč sa Pjerom Igom Erberom. Posljednja provjera uoči početka meča je odrađena i turnir može da počne za velikog šampiona.

Navijačima je bio zabranjen ulazak, pa su tako samo ljudi sa akreditacijama mogli da uđu i gledaju kako Đoković radi pred sam start meča. Prednost praznog stadiona je i to što može da se priđe do samog terena što smo i iskoristili kako bismo bolje osmotrili situaciju i primijetili detalje i sitnice. Tamo smo zatekli jedno novo lice - Borisa Bošnjakovića. On je novi član tima srpskog asa, ali je dobro poznat onima koji prate Novakov rad i karijeru.

Prvo se Nole zagrijao, odradio sve standardne vežbe, popričao je sa kondicionim trenerom Fil-Gričom i onda je uzeo reket u ruke i počeo da razmjenjuje udarce. Tražio je od svog sparing partnera da mu šalje mnogo više udaraca na bekhend, pa vjerovatno od Francuza očekuje da izbjegava njegov forhend tokom duela.

Boris je stajao odmah iza njega, nadgledao udarce i povremeno davao savjete. Njih dvojica se dugo znaju, a Bošnjaković je mjesecima unazad član ekipe, kao analitičar, učestvovao je već u pripremi mečeva i analizama. Inače, na njegovom priključivanju u tim insistirao je baš Goran Ivanišević, a sada djeluje da je upravo Bošnjaković desna ruka Novaku, neko ko ga najviše savjetuje i ko će ga "voditi" kroz turnir.

