Đoković? Nisam ga vidio na tribinama! Nadal odbio zahtjev Rolan Garosa, pa otkrio zašto neće na Vimbldon

Rafael Nadal neće igrati na Vimbldonu, potvrdio je to poslije poraza od Aleksandera Zvereva. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Rafael Nadal odigrao je možda i poslednji meč na Rolan Garosu. Izgubio je od Aleksandera Zvereva u prvom kolu takmičenja sa 3:0 u setovima. Njegov meč bio je pun emocija, pa je tako jedva zadržao suze u intervjuu na terenu.

Uprkos svemu što se dogodilo, ima više pozitivnih stvari da kaže.

"Imao sam pozitivnu nedjelju iza sebe. Teško je kada nisi među nosiocima. Osjećam se mnogo bolje nego ranije, nije bilo nekih ograničenja tokom meča. Rekao bih da nisam bio predaleko, ali znam da moram da gradim još samopouzdanje. Imao sam teškog protivnika, bilo je potrebno da on ne odigra na sjajnom nivou. Ako je ovo bio moj posljednji meč, onda sam miran. Prošao sam kroz najteži period u karijeri u prethodne dvije godine, izgubio sam, ali to je dio tenisa", počeo je Nadal.

Na tribinama bio je i Novak Đoković, kao i Karlos Alkaraz i Iga Švjontek.

"Nisam ih vidio na tribinama, ali smatram da je to normalno. Ukoliko je ovo bio moj posljednji meč i da znam da recimo Novak igra posljednji meč na Vimbldonu ili u Australiji i da sam tamo... Mnogi mladi igrači poput Karlosa su me gledali vjerovatno na TV-u i naravno da su zainteresovani da gledaju. Rekao bih da imam pozitivno zavještanje iza sebe."

Maltene je potvrdio da neće igrati na trećem grend slemu sezone u Londonu. "Teško da ću igrati na Vimbldonu, ne mogu to da potvrdim, posebno zbog promjena, ide trava, pa Olimpijske igre na šljaci. Moram da pričam sa timom, da napravimo analizu. Smatram da ne bi bilo pametno za moje tijelo da tako nešto uradim. Osjećao sam se dobro na terenu, ali ništa ne mogu da potvrdim. Čak i ako se prijavim za Vimbldon, moram da razmislim da li ću da igram."

Jasno je stavio do znanja da ne zna hoće li igrati i sljedeće sezone. "Tijelo nije davalo dobre signale u prošlosti, ali ne znam šta sve može da se promijeni za godinu dana. Bilo je dana kada nisam mogao da uživam ni u čemu. Zato ne mogu da kažem ništa, ne znam šta može da se desi. Nije tema strpljenje, nego realnost. Biće teško, nedjelje prolaze. Nemam čistu sliku. Idem polako, kao što sam stalno radio. Ako ne bude bilo energije, snage i svega što ide uz to, onda će biti kraj."

Odbio je zahtjev Rolan Garosa da mu organizuju posebnu ceremoniju po završetku meča. Neku vrstu omaža za sve što je uradio u karijeri.

"Ne želim omaže. Hoću da mislim na tenis i ni na sta drugo. Ako to žele, biće vremena. Ako dođe vrijeme za kraj onda mogu da mi daju omaž. Pariz nije daleko, mogu da dođem. Ne treba mi danas omaž. Nisam rekao sa sigurnošću da cu se vratiti dogodine samo da sam zahvalan na tome sto su htjeli da urade. Normalan sam čovjek, stvari idu polako. Ne mogu jasno da kažem Sve ide polako. Svašta može da se desi. Uživao sam ove nedjelje. Htio sam da pobijedim ovdje, uradio sam sve, nije bilo moguće i to je to", zaključio je Nadal.

