Molim? Smjesta to obustavite! Nadal pobjesnio na Rolan Garosu, ponaša se kao gazda turnira!

Rafael Nadal tražio od organizatora Rolana Garosa da hitno obustave sve što su planirali kada je u pitanju oproštajna ceremonija Španca, pošto izgleda planira još da igra.

Rafael Nadal dugo već priča da je ova sezona vjerovatno i njegova posljednja u karijeri, međutim kako se 2024. približava kraju, to se sve više nećka. Tako je po dolasku na Rolan Garos, turnir na kome je čak 14 puta osvajao šampionski pehar, što vjerovatno niko nikada neće ponoviti, pokušao da utiša priče o penziji.

Ne samo da je Nadal na konferenciji za medije istakao da "ne može sa sigurnošću da kaže da li je pred njim posljednji Rolan Garos", nego je uticao i na organizatore da promijene sve svoje dosadašnje planove. S obzirom na to da već skoro godinu dana cijeli svijet priča o penziji i oproštaju u Parizu, turnir je planirao i da se na poseban način oprosti od "Bika sa Majorke" kada je stigla naredba da se sve otkaže.

To je otkrila direktorka turnira Ameli Morezmo, i to tik pred početak Rolan Garosa: "Što se tiče Nadala... Planirali smo nešto, kao što možete da pretpostavite. Ali, želio je da ostavi 'otvorena vrata' da se vrati i nećemo insistirati zbog toga. Njegova je odluka kada hoće da ima oproštajnu ceremoniju, ali to neće biti ove godine", objasnila je bivša teniserka.

Nadal se prethodno oprostio od navijača u Madridu i Rimu, djelovalo je kao da je penzija "iza ugla", ali sada ističe da se osjeća dosta bolje i da je motivisan opet da osvaja turnire. Ujedno, možda je na njega uticalo i to što će u 1. kolu na Rolan Garosu igrati protiv Aleksandera Zvereva, jednog od favorita za osvajanje turnira. Možda se baš zbog toga predomislio, pošto bi bilo pomalo neslavno da se oprosti porazom u prvoj rundi, a toliko je dominirao.

Ističe da je spreman i da će učiniti sve što je do njega da dođe do pobjede, a "povukao je i logistiku" pošto je od organizatora tražio da igra u dnevnom terminu, iako su zamislili noćni program.

ŠTA JE NADAL REKAO U PARIZU?

"Da li je ovo moj posljednji Rolan Garos? Biće to dug odgovor.... Mada je bolje da sada sve kažem, da izbjegnem ovo pitanje u budućnosti. Postoji velika šansa da je to slučaj, ali to ne mogu da vam kažem sa 100 odsto sigurnosti. Ne mogu to da kažem, jer ne mogu da predvidim šta može da se desi, nadam se da možete da razumijete. Prošao sam kroz dug proces oporavka, imao sam tešku povredu, patio sam dvije godine, djeluje da je sada bolje", rekao je Nadal i zaključio:

"Osjećam se bolje nego prije mjesec, mjesec i po dana i zato ne želim da zatvorim vrata. Uživam u tenisu, putujem sa porodicom, oni uživaju, ja uživam da dijelim sav taj proces sa svima. Zato i želim da mi date malo vremena, da vidim šta i kako mogu, možda ću znati više za nekih mjesec dana."

