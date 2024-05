Ko je čovjek kojeg je Đoković pozvao u pomoć? Sa Borisom ide po titulu na Rolan Garosu!

Boris Bošnjaković biće u Parizu jedan od "savjetnika" Novaka Đokovića. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković došao je u Pariz sa jednim ciljem - da podigne pehar. Uradio je to prošle godine, želi da ponovi. Ima dosta znakova koji su zabrinjavajući poput drhtavice, velikog broja poraza, činjenice da je u Francusku došao bez ijednog finala, što znači i da nema titulu do sada u sezoni. Pokušava da nađe nešto što će da ga vrati na pobjednički kolosijek, pa tako "miješa karte" i u stručnom štabu.

Razišao se sa Goranom Ivaniševićem, pa je privremeno radio sa Nenadom Zimonjićem, a u nedjelju je u francusku prestonicu došao Boris Bošnjaković. U pitanju je čovjek koji dugo radi sa srpskim igračem, poznaje ga dosta dobro, mada je jasno da on neće imati ulogu trenera, već će da radi ono u čemu je veoma dobar, a to je analitika i priprema mečeva, uz malo veću ulogu i u tome.

Potvrdio je to i sam Đoković. "Nisam potvrdio od rastanka sa Goranom da imam stalnog trenera, rekao sam da je Nenad tu privremeno da mi pomaže kao prijatelj i mentor. Neko ko je važan u mom životu i koga poznajem dugi niz godina. Ovdje će biti tim koji ste videli, dolazi Boris Bošnjaković koji je do mog da nazovemo tehničkog tima, kada je u pitanju analiza teniskih mečeva i moja igra. Radio je kao glavni trener u teniskom centru Novak. Dugo sarađujemo. Stigao je, biće tu sa mnom u toj ulozi teniskog trenera i nekoga ko radi sa mnom analize i protivnika i pripreme taktike. To je za sada plan. Nemam dugoročniji plan od toga", poručio je Nole.

KO JE BORIS BOŠNJAKOVIĆ?

Boris se nije slučajno pojavio baš na pariskoj šljaci. Bio je jedan od glavnih ljudi u Novakovoj akademiji i radio je sa mnogim talentovanim igračima, sada je stigao sa jednim ciljem - da pomogne Đokoviću. Zanimljivo je da je na njegovom priključivanju u tim insistirao Goran Ivanišević. Sada će imati nešto veću ulogu. Koliko veću i u kojoj mjeri, ostaje da se vidi.

On se, što je i logično, bavio tenisom. Rođen je 10. maja 1974. godine u Novom Sadu. Profesionalac je bio od 1997. godine i najbolji rang u karijeri bilo mu je 740. mjesto. Prema zvaničnim podacima na sajtu ATP na rang-listi bio je do kraja 2000. godine i od tada nema više podataka, pa može da se zaključi da je tada odlučio da prestane da se bavi aktivnim igranjem tenisa.

"Imam preko 20 godina iskustva u teniskoj industriji, imao sam privilegiju da učim i da sarađujem sa najvećim imenima u ovom sportu kao što su Roj Emerson, Nikola Pilić, Rikardo Gonzales, Novak Đoković, Marijan Vajda, Goran Ivanišević. Svi oni su me naučili mnogo. Moj ultimativni cilj je da budem više od trenera, da budem mentor i izvor inspiracije za ostale koji vole ovu igru onoliko koliko i ja", objasnio je Boris.

KO ČINI TIM U PARIZU?

Na Novakovim treninzima moglo je da se vidi nekoliko dobro poznatih imena. Karlos Gomez Erera je Novakov sparing partner i neko ko je već bio u ulozi trenera, nedavno je to radio baš u Ženevi. Hoće li se tako voditi i u Parizu ili će to raditi zajedno sa Borisom? Sve to su pitanja na koja će odgovor da daju mečevi i dešavanja na terenu i u loži. Već u utorak će na drugoj strani mreže biti Pjer Ugo Erber.

Vratio je Đoković u tim Gebharda Fil-Griča, kondicionog trenera koji ga odlično poznaje. Radili su i prije zajedno, sa njim je Novak ostvario dosta uspjeha i upravo je kondicija ono što je primijetno da je nedostajalo Srbinu u prethodnom periodu. Miljan Amanović, dugogodišnji fizioterapeut i kum je uz Novaka. Uz njih je i Stiven Sasins Šašjan, australijski kropraktičar koji ima veliku ulogu u oporavku.

