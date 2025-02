Francuski teniser o Janku Sineru: Period njegovog izostanka je proračunat, neće propustiti grend slem

Francuski teniser Luka Puj govorio je o slučaju Janika Sinera, njegovoj suspenziji i načinu na koji je do nje došlo.

Janik Siner i njegov dogovor sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA) o tromjesečnoj zabrani igranja i dalje izazivaju brojne komentare. Oglašavanja tenisera neprestano se smjenjuju, a među onima koji su imali šta da kažu našao se i Francuz Luka Puj.

"Slušamo već nedjeljama da će ga suspendovati na godinu, dvije poslije Indijan Velsa i Majamija. Svi su vjerovali u to. Potom su objavili da će to biti na tri mjeseca, po izuzetno dobro proračunatom periodu", rekao je Puj za "RMC" aludirajući na to da neće propustiti nijedan grend slem.

Pojasnio je Francuz koji segment je njemu najviše zasmetao: "Došlo je do dogovora... Meni je to najčudniji dio. Ja se krećem oko njega godinama i ne mislim da se namjerno dopingovao, ali mi smo odgovorni za sve što unesemo u nas i za ono što nam daju", rekao je Puj.

Na kraju, zaključak je iznio riječima: "Da nije tako, bilo bi prelako. Varalica uvijek može da kaže: "Nisam to ja uradio, to je bio moj fizio, trener". Kako ćemo znati istinu", bio je jasan Puj.

Ko je Luka Puj?

Luka Puj je najbolji plasman u karijeri ostvario 2018. kad je dospio u top 10 tenisera svijeta. Trenutno se nalazi na 363. poziciji i povrijeđen je. Njegovo najveće dostignuće na grend slemovima bilo je polufinale Australijan opena 2019.

Puj je tenisom počeo da se bavi sa osam godina, a kao omiljeni udarac ističe forhend. Prve zapažene rezultate Francuz je ostvario 2016. u finalu turnira u Bukureštu kad je poražen od Fernanda Verdaska koji se u Dohi oprašta od tenisa u dubl meču sa Novakom Đokovićem. A, prvi ATP turnir je osvojio 2016. kad je u Mecu savladao Dominika Tima 2:0.

