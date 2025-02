Sinerova suspenzija je najveća prevara u istoriji tenisa: Svi su mu pomogli, a opet krši pravila

Janik Siner je dobio tromjesečnu zabranu bavljenja tenisom i nakon toga je najmanje dva puta prekršio pravila.

Italijanski teniser Janik Siner suspenodvan je na tri mjeseca i neće propustiti nijedan grend slem u sezoni koja bi mogla da bude ključna u njegovoj karijeri. Zbog dva pozitivna doping testa očekivala se možda čak i dvogodišnja suspenzija koja bi se značajno odrazila na njegovu karijeru, a na kraju Italijan neće propustiti čak ni drugi grend slem u sezoni.

Dok teniseri širom svijeta dižu glas zbog Janika Sinera, Italijan se suočava sa problemom koji nije ni očekivao. Italijanski teniser je u Dohi saznao da naredna tri mjeseca neće moći da igra, a WADA je početak njegove kazne vratila nekoliko dana unazad. Osnovano se sumnja da je to urađeno kako bi Siner mogao da igra na prestižnom turniru u Rimu, a onda je ovo skandal neopisivih razmjera!

Tokom suspenzije Janik Siner ne smije da posjećuje turnire, trenira na njihovim terenima niti sparinguje sa profesionalcima. Na snimku koji je objavio teniski turnir u Dohi vidi se kako Siner napušta jedan od terena za trening u kompleksu. Uz video je i tekst:

"Janik Siner je bio primoran da se povuče sa turnira u Kataru zbog zabrane." Taj snimak ima ubjedljivo najviše komentara i pogledalo ga je najviše ljudi, a nastao je u trenutku kada Janik Siner nije smio da trenira! Da li će zbog toga najboljeg na ATP listi sačekati kazna zbog kršenja propisa?

Janik Siner je napravio presedan u svijetu sporta jer je ovo prvi put da se neki teniser dogovorio oko svoje kazne. Danil Medvedev je zbog toga pecnuo WADA, a pitanje je kako će reagovati teniseri ukoliko se Italijan još jednom izvuče i prođe bez dodatne kazne. I ovako mnogi smatraju da je zbog svog imena i porijekla dobio povlašćeni status.

Sinerov slučaj je složen!

Italijanski teniser Janik Siner dva puta bio je pozitivan na zabranjeni anabolički steroid klostebol u martu 2024. Njemu nije zabranjeno da igra jer se, navodno, nije mogla dokazati nikakva namjerna greška. Siner je nastavio da učestvuje na najvećim svjetskim turnirima. Slučaj je stigao do javnosti tek šest mjeseci kasnije, pred US open.

Neki igrači su tada kritikovali činjenicu da su mnogi profesionalci morali da čekaju mjesecima, čak i godinama, na saslušanje i sugerisali da je to nejednak tretman. U prvih deset dana, Sinerovi advokati su obezbijedili da njegova privremena zabrana bude ukinuta i da se o njoj ništa ne objavi. Sinerov tim je objasnio da je supstanca ušla u Sinerovo tijelo preko ruku njegovog fizioterapeuta tokom nekoliko masaža na turniru. Fizioterapeut je dobio sprej od Sinerovog fitnes trenera za liječenje rane. Međutim, prema WADA kodeksu, na profesionalnom turniru nije dozvoljeno nošenje spreja koji sadrži zabranjenu supstancu.

U to vrijeme WADA se žalila na oslobađajuću presudu i prvobitno je tražila zabranu od jedne do dvije godine. Na dvodnevnom ročištu u aprilu ove godine pred Vrhovnim sudom za sportsku arbitražu (CAS), cilj je bio da se razjasni, između ostalog, kakvu odgovornost ima Siner za članove svog tima. Antidoping agencija je sada objavila da je postigla dogovor sa Sinerom. Prihvata Sinerovo objašnjenje za detekciju klostebola, posebno zato što nije bilo efekta poboljšanja performansi. Međutim, sportisti su takođe odgovorni za nemarne postupke svojih trenera. "Zbog posebnih okolnosti ovog slučaja, tromjesečna zabrana se smatra odgovarajućim rezultatom“, navodi se u saopštenju koje nije zadovoljilo tenisku javnost.

Sineru je zabranjeno takmičenje od 9. februara do 4. maja. To je 85 dana. WADA će dodati četiri dana privremene zabrane koju je odslužio prošle godine. To znači da se Janik Siner vraća na vrijeme za domaći turnir u Rimu 7. maja, a može i da se bori za titulu na Rolan Garosu dvije nedjelje kasnije.

Vrijeme i trajanje zabrane su mu stoga veoma odgovarajući. Duža zabrana ili zabrana u neko drugo vrijeme mogla je da ga košta bar jednog grend slema. Takvi turniri donose najviše pažnje, najviše novca, najviše bodova i, naravno, najveće poštovanje u svijetu tenisa. U tom pogledu, izgleda kao da je brz dogovor oko kratke kazne najbolji mogući ishod za Sinera, koji je za novinsku agenciju Ansa rekao: "Uvijek sam prihvatao da sam odgovoran za svoj tim i vjerujem da su stroga pravila WADA važna za sport koji volim."

Kako je sklopljen dogovor?

Svjetska anti-doping agencija i Janik Siner su nevjerovatnom brzinom riješili problem. Dogovor je očigledno sklopljen u vrlo kratkom roku, jer je tek u petak procurilo da bi moglo doći do dogovora. Djeluje da je i Siner iznenađen brzinom dogovora jer je on u trenutku saopštavanja kazne bio u Dohi, gdje se pripremao za ATP turnir iz Serije 500. Prema informacijama "ZEIT ONLINE", Siner je otišao lično kod direktora turnira da ga obavijesti o dogovoru i njegovom odlasku.

Tu počinju problemi koji bi tek mogli da zakomplikuju karijeru Janika Sinera. Zna se da WADA ne toleriše treniranje u teniskim klubovima za suspendovane igrače, svojevremeno je takav problem imao i Viktor Troicki, a Siner je možda već sada uhvaćen u prevari. Češki teniser Jirži Lehečka je u petak, 14. februara, postavio video sa treninga sa Janikom Sinerom. U saopštenju za javnost dan kasnije, 15. februara, WADA je navela da će Siner biti suspendovan retroaktivno, od 9. februara. Siner je bio suspendovan u trenutku kada je trenirao sa Lehečkom, odnosno najmanje dva puta je trenirao u Dohi nakon što mu je počela suspenzija!

Tačka 10.14.1 kaže da suspendovani igrač ne može učestvovati na zvaničnom turniru ili asistirati drugim igračima, te stoga ne smije da trenira sa njima. Video snimak treninga objavljen 14. februara sugeriše da je Siner zanemario ovo pravilo ili još nije znao za sporazum po kojem mu je izrečena tromjesečna kazna.

Ukoliko WADA bude poštovala svoja pravila, Sineru će na tromjesečnu kaznu biti dodata još jedna suspenzija jer je prekršio dogovor. Naravno, to pod uslovom da je Janik Siner znao da će mu WADA u trenutku priprema za Dohu izreći suspenziju. Postoji opcija i da Italijan nije znao šta se dešava, ali kako onda da povjerujemo u teoriju da je WADA samoinicijativno "vratila" datum sa 15. na 9. februar, da bi Siner igrao pred domaćom publikom u Rimu?