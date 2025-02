"Radim na tome da budem broj jedan": Oglasio se Alkaraz o suspenziji Sinera, sada mu je put otvoren

Karlos Alkaraz otkrio je da ga mnogo ne potresa izostanak Janisa Sinera, već da ima svoj put koji želi da gradi ka prvoj poziciji.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janik Siner dobio je tromjesečnu suspenziju, nakon što je postigao dogovor sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA). Mnogi teniseri oglasili su se poslije ove vijesti, a među njima se sada našao i njegov glavni rival Karlos Alkaraz.

Španac se nalazi u Dohi, gdje, naravno, neće biti Janika Sinera, pa je zbog toga upitan da prokomentariše nedavna dešavanja. Ipak, nije se mnogo toga moglo čuti od Alkaraza: "Malo toga se može reči po pitanju sankcija. Da li je pogriješio ili ne, to ne utiče na mene. Ostajemo fokusirani na nas i naše ciljeve".

Ipak, prva pozicija je sada dostižnije nego ranije. Siner će izgubiti do maja 2.100 poena, pa je Alkaraz upitan da li to znači da ima veće šanse: "Cilj je broj jedan, uvijek. To što nema Sinera, ne mijenja ništa. Trudim se da se poboljšam i ostajem fokusiran na nastavak rada kako bih dostigao broj jedan", rekao je Španac.

Karlos Alkaraz započinje put u Dohi tako što će mu prvi rival biti Hrvat Marin Čilić. Čilić je trenutno 195. igrač ATP liste, a njihov meč je na programu u ponedjeljak od 15.30 sati.

