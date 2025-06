Patrik Muratoglu detaljno analizirao Đokovića: "Ljudi, ovo nije Novak, pogledajte dva snimka"

Patrik Muratoglu detaljno je analizirao Novaka Đokovića i objasnio šta je to sve primjetio kod najboljeg tenisera svih vremena. Jedan detalj ga je zabrinuo.

Dokle će Novak Đoković da igra tenis? Da li ima dovoljno motivacije da nastavi? Šta su mu glavni ciljevi i planovi za budućnost. To su pitanja koja i novinari i navijači postavljaju i pričaju o tome već mjesecima. O svemu tome detaljno je pričao teniski stručnjak Patrik Muratoglu koji je objasnio šta se sve to promijenilo kod Srbina, kako na Rolan Garosu, tako i uopšteno u karijeri.

"Mislim da je teniski gledano tu, potpuno je tu, mogu da vidim da dobija meč protiv Janika u polufinalu Rolan Garosa. Bio bi neizvjesan meč, ali je u prošlosti imao mnogo takvih mečeva i u većini slučajeva je našao rješenje da pobijedi", počeo je Muratoglu.

Srpski teniser Novak Đoković

Tvrdi da je najveća greška srpskog tenisera bila to što nije dovoljno igrao na turnirima prije drugog grend slema sezone i što su nedostajale pobjede.

"Nivo je tu. Fizički je tu, naravno da može bolje da se spremi. Uticalo je i na to što nije igrao mnogo mečeva. Pogledajte Alkaraza na početku sezone na šljaci i na Rolan Garosu, razlika je velika. Zašto? Zato što je pobjeđivao. Čak i najbolji na svijetu moraju da pobjeđuju, ne igraš isto kada dobijaš i kada gubiš, a Novak je mnogo gubio ove godine. To je uticalo na njega dosta, ali gledajući tenis, ne vidim nikakvu razliku."

"Novak je izgubio motivaciju, jer je najveći"



Kao jedan od razloga zašto Novak nije uspeo da dobije Sinera i da dođe do borbe za titulu Muratoglu ističe motivaciju.

"Ne radi se o tenisu, već o mentalnoj strani, rekao bih da je prihvatio dominaciju Sinera što nije Novak koga znam. Mislim da njegova motivacija nije dovoljno visoka, ali ne znam gdje. Da li je tu da hoće da pokaže svijetu da je najbolji, jer je tako ranije razmišljao jer su svi bili na strani Rodžera i Rafe i to ga je pokretalo, htio je da se dokaže. Izgubio je tu motivaciju jer je sada najveći ikada. Tokom meča sam osjetio, borio se, to je jasno. Tanka je linija između rada svega da dobiješ meč i da uradiš sve da ne izgubiš je**ni meč. To je oduvijek bio Novak."

Nastavio je da objašnjava to znatno detaljnije i da ističe da je način razmišljanja Srbina potpuno drugačiji.

"Zašto sam osjetio to? Zbog njegovog govora tijela, bio je drugačiji. Smijao se kada je gledao ka svom timu, uživao je u momentu. To nije Novak... Novak je zvijer, zvijer koja se bori. U svakom velikom meču koji je htio da dobije, izgledao je više kao da je bijesan, lomio je rekete, nije se smijao i izgledao srećno. Malo pretjerujem, ali to sam primjetio. Motivacija mu nije ista. Srećan je što je tu, što igra u polufinalu grend slema, što pokazuje tim momcima da je tu, ali više nije za njega pitanje života i smrti da dobije taj meč. To je razlika."

"10 mjeseci, pogledajte dva snimka"



Napravio je Muratoglu poređenje dva meča. Onog u finalu Olimpijskih igara u Parizu kada je Novak pobijedio Alkaraza i osvojio zlato i polufinalnog duela sa Sinerom na istom stadionu, na "Filip Šatrijeu."

"Finale Olimpijskih igara Novaka i Alkaraza u Parizu bilo je na istom terenu kao meč Novaka i Sinera, u samo 10 mjeseci razlike. Pogledajte dva video snimka. Na jednom imate bika koji je tu da uradi apsolutno sve da pobijedi, kao borba na život i smrt. Onda imate nekoga ko je odigrao meč, ali je bio tu, uživao u momentu. Opet, malo pretjerujem, ali tako mi djeluje. Šta mi to govori? Motivacija je u pitanju. Razumijem da je teško naći pravu motivaciju kada se boriš kao za život da bi pokazao svijetu ili sebi da si najbolji u istoriji. Sada nije ista motivacija da osvoji slem. Za njega više nije najveći motiv da osvoji slem, osvojio ih je dovoljno. Njegova svrha bila je borba sa dvojicom drugih da pokaže ko je najbolji ikada."



Zna dobro šta se to najviše promijenilo kod najboljeg igrača u istoriji i to ima veze sa penzionisanjem Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

"Ovo nije nešto što bi Novak ranije rekao, da je njegova svrha da pokaže da može da se takmiči na tom nivou. On nikad nije bio tu da se takmiči, već da dominira, da pobjeđuje i da pokaže da je najbolji. Vidite da se promijenio način razmišljanja što utiče na njegove performanse na terenu", zaključio je Muratoglu.

