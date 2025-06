Novak Đoković seli sa porodicom u Grčku: "Sa Jelenom razgledao škole za djecu, premijer mu rekao OK"

Najveći teniser svih vremena navodno donio odluku da se poslije Monaka i Španije nastani i u Grčkoj.

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (38) seli se u Grčku i od septembra će tamo stanovati sa porodicom, objavio je portal "Gazeta.gr"

Prema tom izvoru, Đoković je poslije dobrog nastupa na Rolan Garosu i polufinala protiv Janika Sinera otišao na odmor baš u Atinu, gdje navodno razgleda sjeverni deo grada i razmatra gdje bi mogao da upiše djecu u englesku školu.

Navodno je svoju ideju saopštio i tamošnjem premijeru Micotakisu.

"Sa suprugom Jelenom vlasnik 24 grend slem trofeja došao je u Grčku sa namjerom da tu ostane. Ta ideja se rodila iz činjenice da traži školu u kojoj se govori engleski za svoju djecu, a uz to se sastao i sa premijerom Grčke, Kirjakosom Micotakisom. Micotakis mu je dao 'OK' i djeluje da će se Đoković sa porodicom skrasiti u Grčkoj poslije US Opena u septembru", objašnjeno je.

Gazeta tvrdi da se Novak vodi ovom idejom već neko vrijeme i da je nekoliko puta jasno izražavao ljubav prema Grčkoj, koju navodno redovno posjećuje.

U Atini dobio veliki doček u dvorani Olimpijakosa

Ljubitelji sporta, posebno košarke, pamte njegovu posetu Atini 2017, Košarkaškom klubu Olimpijakos u Pireju, gdje je prisustvovao oproštaju velikog Dušana Dude Ivkovića i tom prilikom dobio niz poklona. Uključujući i dres domaćeg tima, koji su mu uručili vlasnici, braća Angelopulos.

Godinama živio u Monaku, tamo je domaći

U ranoj fazi svoje karijere, Novak Đoković godinama je stanovao u kneževini Monako, u kojoj se osjeća kao kod kuće i posjećuje stadion tamošnjeg fudbalskog velikana. Poznate su slike na kojima biciklom odlazi od svog stana do teniskog kompleksa na kojem se igra čuveni Masters u Monte Karlu.

Posjeduje kuću i u Marbelji

Novak Đoković sa porodicom od 2020. godine posjeduje i kuću u Marbelji - vilu koju je navodno platio 10 miliona dolara i koja se prostire na više od 1.000 kvadratnih metara.

Pogledajte kako izgleda Novakova vila u Španiji:

Uz porodični stan u Beogradu, imanje na Kosmaju, vilu u Kumboru u blizini Herceg Novog, Đokovići bi po svemu sudeći uskoro mogli da se skrase i u Grčkoj.

