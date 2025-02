Spektakl u Dohi: Đoković i Alkaraz nikada nisu igrali tenis na ovaj način!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igrali su tenis na pijesku na kamilama...

Novak Đoković igraće u Dohi i biće mu to prvi turnir od kada se povukao sa Australijan opena zbog povrede. Pred sam početak turnira imao je zanimljivu uvertiru. Sa Karlosom Alkarazom je igrao tenis, ali u posebnim uslovima. Igrali su na pijesku i to dok su jahali kamile. Zaista nešto što do sada nije bilo viđeno.