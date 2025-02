Novak zbog Sinera pozvao na revoluciju: Napao ATP kao nikada ranije, muka mu je od nepravde

Novaku Đokoviću je dosta nepravdi u tenisu i spreman je da se potrudi da se sve promijeni. Zbog slučajeva Ige Švjontek i Janika Sinera jasno je da je potrebna velika promjena.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Sjajno je Novak Đoković počeo svoj turnir u Dohi pošto je u paru s Fernandom Verdaskom savladao Aleksandra Bublika i Karena Hačanova, a na konferenciji za medije poslije tog meča on je govorio o Janiku Sineru. Trenutno prvi na ATP listi je suspendovan na tri mjeseca zbog dva pozitivna doping nalaza, a osim što je to jako mala kazna, zapravo je Siner već krši. Takođe Italijan neće propustiti nijedan grend slem.

Sada je još jednom Novak Đoković, koji se sa svojom organizacijom PTPA već godinama bori za bolji tretman tenisera i teniserki, govorio o ovoj situaciji. Istakao je da je nepravdeno što očigedno bogatiji i uticajniji teniseri mogu da se provuku sa manjim kaznama u odnosu na one koji su manje uspješni.

"Imamo situacije da neko kao vrhunski igrač koji može sebi da priušti najbolje advokate i može da ima pristup resursima, tako ima veću mogućnost da se izbori za bolji ishod nego neko ko to nema. Tako djeluje. WADA u svojim pravilima govori da je svaki slučaj drugačiji, da kada se otkrije da je uzrok pozitivan, imaš neko razumno vrijeme da se izjasniš u tom pitanju, da otkriješ izvor ili pozadinu odakle je to došlo. Siner je to dostavio za šest sati, zato je imao bolji tretman, a drugi nisu to uspjeli. Ne može svako to brzo da uradi. Moraju da porazgovaraju sa ljudima iz svog tima i da odgonetnu tu zagonetku šta se desilo", naglasio je na startu Novak.

Prethodnih dana se javilo mnogo tenisera i teniserki razočaranih odlukom regulatornih tijela da se Janiku Sineru prvo dozvoli da odigra i osvoji Australijan open, a zatim i da se suspenduje na samo tri mjeseca.

"Postoji konsenzus među većinom tenisera, ne samo posljednjih dana, već mjesecima, koji nisu srećni zbog toga kako je bio odrađen cijeli proces. Većina tenisera ne smatra da je to bilo fer. Većina tenisera smatra da su neki bili favorizovani. Ispada da ako si vrhunski igrač možeš da utičeš na ishod", dodao je Đoković.

Šta sve smeta Novaku Đokoviću?

Istakao je da su svi drugi slučajevi mnogo drugačiji od slučaja Janika Sinera i da to nije dobro za sadašnjost i budućnost tenisa.

"Siner je dobio tri mjeseca zbog propusta njegovih ljudi, ali oni su radili na Turu, tako da i to mnoge čudi. Previše je nedosljednosti među slučajevima. Zaista je sazrio trenutak da se mijenja sistem, jer je veoma nefer. Treba da imamo na umu da su i Siner i Švjontek bili broj 1 u trenutku kada su njihovi slučajevi objelodanjeni. To nije dobro za sport."

Još ranije je govorio Đoković da je potrebno da se nešto radikalno promijeni u mnogim aspektima kada je tenis u pitanju. Sada je jasno da je neophodno da vidimo i velike promjene kada je u pitanju doping kontrola i čistoća samog sporta.

"Ima mnogo problema u procesima i sistemu, njih dvoje su nevini i to je to. Dok se ne dokaže suprotno, oni su nevini. Ali ima da se razgovara o načinu na koji su tretirani oni a kako drugi igrači. Tajminzi su veoma interesantni, Sinerova suspenzija se završava tačno pred turnir u Rimu, ne propušta nijedan grend slem. To su sve nagodbe koje podižu crvene zastavice i ljudi dovode u pitanje vjerodostojnost anti doping agencija", završio je on.