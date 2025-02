"Pa kako sam to mogao da uradim?": Slaven Bilić zbog Željka Obradovića došao u Beograd

Slaven Bilić nikada nije sebi oprostio što se nije sastao sa Željkom Obradovićem dok su obojica radili u Istanbulu. Sada nije htio to da propusti.

"'Ajmo u Beograd", rekao je Slaven Bilić i zaputio se ka Srbiji. Razlog?

Da intervjuiše Željka Obradovića! Prije nego što je popričao sa najtrofejnijim evropskim trenerom svih vremena on je objasnio zašto je pristao da vodi emisiju "Neuspjeh prvaka" i zašto mu je prvi gost baš Željko Obradović.

Harizmatčni Bilić je bio beskompromisni defanzivac koji je godinama nastupao za Hajduk iz Splita, a u inostranstvu za Karlsrue, Vest Hem i Everton. Bio je reprezentativac Hrvatske, a kao trener je vodio Hajduk, Lokomotivu iz Moskve, Bešiktaš, Vest Hem, Vest Bromvič, Votford, klubove u Aziji, ali godinama i reprezentaciju Hrvatske.

"Ima više razloga, top je emisija! Dobra je za djecu, za navijače, za sportiste, dobra je za trenere, ali i za djecu i za roditelje da vide šta jedan vrhunski igrač mora da prođe. Treće imam vremena sad trenutno, a četvrto je što je ovo meni izazov, nikada nisam ovo radio. Veliko mi je zadovoljstvo i prilika da pričam sa njima i da ih pitam neke stvari. Da ih zainteresujem za neke stvari", rekao je Bilić.

Nikad sebi neće oprostiti

Bilić je godinama radio po Evropi, a imao je isti put kao Obradović. Obojica su iz dresa uskočili u trenersko odijelo i dobro se razumiju. Ipak Hrvat ističe da ono što je Obradović uradio niko neće uspjeti da ponovi nikada.

"Željko Obradović je jedinstven. On je dakle iz moje branše, igrač koji je postao trener. Ono što on radi, to nije napravio niko u sportu na vrhunskom nivou i ne vjerujem da će iko to da ponovi. Kada je krenuo kao mlad trener on se ekspresno dočepao vrha i ostao na njemu. Po tome je on jedinstven", istakao je Bilić.

Jedno vrijeme su radili u Istanbulu, jedan kao trener fudbalera Bešiktaša, a drugi kao prvi čovjek struke košarkaša Fenerbahčea. Bilo je prilike i inicijative da se sretnu, ali se to nikada nije desilo. To je jedna od stvari koje Bilić nikada neće sebi oprostiti. Danas, sutra, pa - nikad.

"Ima tu još jedna privatna stvar. Mi smo 2014. radili u istom gradu. On je bio trener Fenerbahčea, a ja sam trenirao Bešiktaš. Kako imamo zajedničke prijatelje do mene su dolazile, pokušavali su da nas spoje. Naravno da sam ja to htio. Ali znaš kako to često biva. kad živiš u istom gradu. Sutra ćemo, pa sljedeće nedjelje, i godinu dana proleti, ja odem u London i tako... To mi je jedna od onih malih velikih stvari gdje sam ja sebi često znao da kažem: 'Pa kako si mogao sebi to da napraviš?' Godinu dana... I evo, sada mi se otvorila prilika i ne pada mi na pamet da je ne iskoristim", priznao je Bilić.

