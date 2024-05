"Zašto ne vola Novaka? Ima veze sa Srbijom!" Mekinro odžao lekciju: Za 10 godina ćete shvatiti!

Džon Mekinro objasnio zbog čega navijači ne vole Novaka Đokovića kao Nadala ili Federera.

Novak Đoković je najbolji u istoriji tenisa, ali i dalje mnogi to ne priznaju. Tako je i po dolasku na Rolan Garos osjetio "otrovne strelice" - umjesto da se u prvi plan ističe da i u 37. godini dolazi da brani šampionski pehar kao prvi igrač planete, novinari su Đokovića ispitivali o psihičkom stanju zbog tri poraza na šljaci.

To će još jednom samo podgrijati teorije da Đoković nije omiljen među novinarima, i uopšte među navijačima, pa mnogi već dugo pokušavaju da riješe tu misteriju. Zašto i zbog čega je tako? Odgovor na to pitanje pokušao je da pruži i legendarni američki teniser Džon Mekinro, jedan od rijetkih koji je sve ove godine bio uz Noleta, objašnjavajući svijetu da ga ne razumije - i da mora da prihvati ono što radi na terenu.

"Meni se uvijek sviđao, ali Novaku nije lako jer ga porede s Federerom i Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se s tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bez veze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav... Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobjeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspio", objasnio je Džon Mekinro za hrvatski "Index".

"Možda ga sad ne vole, ali za pet ili deset godina svi će ga voljeti i govoriti kako im Novak nedostaje, pa eto, barem se tome može veseliti", dodao je Amerikanac kome nikako ne ide u glavu potcjenjivanje rezultata koje je napravio Đoković.

Ocjena slavnog Mekinroa je da "očigledno Đokoviću ne treba trener za Rolan Garos" prosto jer ima osjećaj da mu nije prioritet da ga osvoji, nego se postepeno sprema za Olimpijske igre u Parizu: "Sad igra samo na turnirima koje želi da osvoji, čini mi se da na ostalima nije bio dovoljno angažovan. Niko ne želi da gubi, ali on gleda širu sliku. Mislim da će uzeti novog trenera, ali ne znam ko će to biti. Da ga ja treniram, prije meča bih mu rekao 'srećno' i to je sve što treba od mene", objasnio je on.

"Eventualno treba nekog da ga drži fokusiranim i motivisanim, ne nekoga ko će ga trenirati. On sve pomno analizira, siguran sam da se iza kulisa nešto odvija za što niko od nas ne zna. A možda je shvatio da zna više od trenera i da ih više ne treba".

Zbog toga se sve više priča o penziji Novaka Đokovića, ali Mekinro ne vjeruje da će se to dogoditi prije 2026. godine:

"Prije pet-šest mjeseci ljudi su govorili da će osvojiti još pet grend slemova, zašto bi se oprostio nakon Igara u Parizu? Ali, otkako je izgubio u Australiji i nakon toga nije ništa osvojio, pokazao je da je naposljetku ipak samo čovjek. I sad se zbog toga pitamo hoće li otići nakon Igara? To bi me jako iznenadilo. Ipak, napunio je 37 godina, ne postaje mlađi, ima i drugih interesa, ali očekujem da će igrati duže od Rafe, još barem godinu i po dana", naglasio je on.

Podsjetimo, prvi meč na Rolan Garosu Novak Đoković će odigrati u utorak protiv domaćeg tenisera Erbera, a za sada još nema detaljne informacije u kom terminu će to biti.

