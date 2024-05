Nemojte da otvaram Pandorinu kutiju! Đokoviću zasmetalo pitanje: Kad to osjetim - kraj karijere!

Novak Đoković pričao je na konferenciji za medije i o tome kako se osjeća na terenu, šta ga brine... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: YouTube/Tennis Actu/Screenshot

Novak Đoković odradio je obaveznu konferenciju za medije na Rolan Garosu i tamo su se pitanja odnosila uglavnom na njegove slabe partije. Odnosno na činjenicu da pet mjeseci nije ušao ni u jedno finale i da je bez titule došao na Rolan Garos.

Posebno su vidljive promjene u fizičkom smislu, poput drhtavice. Zato nije želio da priča o toj temi. Izbegao je da objašnjava šta se dešava. "Ima nekoliko razloga i stvari koje su se dešavale. Ne želim da otvaram Pandorinu kutiju i da pričam o tim stvarima. Želim da se fokusiram. Šta je bilo, bilo je, to je prošlost. Ne mogu da utičem na to. Probaću da ispravim sve nedostatke, na tome radimo, nadam se da će to značiti dobre rezultate ovdje", rekao je Novak.

Nije se složio sa konstatacijom stranih medija da se "trenutno nalazi u rupi na putu povratka".

"Ne bih to nazvao rupama na putu, već možda nekim preprekama. Uvijek sam se radovao sljedećem izazovu i onome što je potrebno da bih bio bolji nego nedjelju dana prije toga. Tako razmišljam oduvijek. Neće stati dok ne prestanem da se bavim tenisom. To je jedini način na koji znam kako da se ponašam kao teniser i da se takmičim na najvišem nivou. Znam svoje kvalitete, znam za šta sam sposoban i ako se budem osjećao na pravi način fizički, mentalno, na meču, ponekad treba i malo sreće. Sve to zajedno donosi titulu na grend slemu, osjetio sam to 24 puta u karijeri do sada. Znam tačno šta treba da uradim kada igram na slemovima. To je drugačije takmičenje i turnir, razlikuje se od drugih turnira. To je to."

Izvor: Anna KURTH / AFP / Profimedia

Dokle god ima motivaciju i igra na najvišem nivou, do tada će biti na terenima i boriće se za titule. Kada to ne bude slučaj, ostaviće reket po strani.

"Da nisam spreman da uradim sve, ne bih bio ovdje. Podrazumijeva se to za mene. Ne dolazim na grend slem a da znam da nešto ne mogu da uradim. Sumnje su uvijek prisutne. Da mislim da ne mogu da osvojim, da nemam kvalitet i slično, ne bih bio ovdje. Kada to budem osjetio, onda će biti kraj karijere. Postoji u meni vizija i ubjeđenje da mogu da pobijedim najboljeg igrača na svijetu na slemovima. Na nekim imam veće, na nekim manje šanse. To što sam prvi na svijetu dovoljno govori. U tom kontekstu ću nastaviti. Ima mnogo prelomnih tačaka, to ne može da se predvidi, zavisi od mečeva. Slemovi duugo traju. Postoji uvijek tenzija na slemu, čovjek ne može da se opusti. Tako je. Barem kod mene. Može da bude i prvi meč prelomna tačka, može da bude i na kraju. Kako god, nadam se da će doći što prije, da uhvatimo taj zalet i to je cilj", zaključio je Đoković.

(MONDO - N. S.)