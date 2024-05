MONDO NA ROLAN GAROSU: Novak sa obezbjeđenjem na terenu, klinac dobio "packu" i upozorenje! (FOTO)

Novak Đoković odradio je trening sa Flavijom Kobolijem, a po završetku je bio u pratnji obezbjeđenja. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković nastavlja sa pripremama za prvo kolo Rolan Garosa. Na teren izlazi u utorak protiv Pjera Uga Erbera i već je odradio dva treninga. Prvi sa Hamadom Međedovićem u subotu na stadionu "Fiip Šatrije", a drugi na malo zavučenijem terenu broj 4 koji se nalazi na samom ulazu u kompleks. Po završetku svega pratilo ga je i obezbjeđenje, a jedan dječak dobio je "packu" po ruci zbog jednog poteza.

Nego, da krenemo od početka. Na treningu mu je sparing partner bio Flavio Koboli, talentovani Italijan. Odradili su trening po "protokolu", radilo se zasebno na svim udarcima. Posebno je Novak tražio nešto duže da radi na igri na mreži i na slajsevima, tako da može da se zaključi da očekuje da će češće izlaziti napred na meču protiv Francuza. Poslije toga radili su na servisu, smeču, a detalj koji malo brine jeste što se malo mučio sa bekhendom. Udarac koji mu je bi bio problematičan i na turniru u Ženevi.

Poslije svega toga odigrali su i set u znatno ozbiljnijem ritmu. Novak je bio fokusiran od prvog poena, brzo je napravio brejk, Koboli je dosta griješio, tako da je taj probni meč, odnosno set, pripao srpskom igraču. Pozdravili su se srdačno poslije toga, kako igrači tako i timovi, pa je Flavio u jednom momentu tražio i da se slikaju zajedno, za uspomenu. Bio je i u ulozi navijača. Novak je naravno to ispunio, pa su još malo popričali.

Čim se to završilo sa svih strana tribina se čulo "Nole, Novak, Đoković" i slično. Svi su molili srpskog asa da dođe do njihovog dijela i da im podijeli autograme i da probaju da se fotografišu sa njim. On je svima izašao u susret, otišao je do svakog dijela tribina da ispuni želje, a sa njim je bilo petoro ljudi iz obezbjeđenja, kao i njegov standardni sparing partner Čarli Gomez Erera, koji je u Ženevi bio u ulozi trenera, sada je bio i dio tog obezbjeđenja.

Dvojica ljudi su sa tribina vikali da su iz Marbelje, mesta gdje Novak često trenira i gdje ima kuću, pa se Čarli okrenuo ka njima i nasmijao se. Dok je Đoković davao autograme, neko sa tribina je dobacio "Pazi se flašice", aludirajući na incident u Rimu kada je flašica pala i pogodila ga u glavu. Upravo je zbog toga na triibnama ovoliko predstavnika obezbjeđenja uz Novaka.

Kada je srpski as prišao i dijelu koji je bio tačno pored novinara tu je bilo dosta djece koji su vikali, dobacivali, molili za sliku. Jedan od mališana stavio je ruku na Novakovo rame i rekao mu je "Novače, srećno, volim te", dok je to izgovarao dobio je "packu" po ruci, jedan član obezbjeđenja ga je udario po ruci i rekao mu da to ne smije da radi. Klinac se samo nasmijao i nastavio da slika Novaka.

O tome šta sve Novak ima da kaže u vezi problema, igre, novog trenera, reći će vrlo brzo, pošto je konferencija za medije u Parizu zakazana za 16 časova.

