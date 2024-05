Novak Đoković odradio je trening, sparing meč sa Hamadom Međedovićem, a onda se igralo i boćanje. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković stigao je u Pariz u subotu i već je odradio prvi trening na pariskoj šljaci. Sparingovao je sa sunarodnikom Hamadom Međedovićem i bilo im je baš zanimljivo. Ne samo zbog tenisa i odigranog seta u nešto ozbiljnijem ritmu, već i zbog svega što se poslije toga desilo.

Prvo je Novak bio nakratko na terenu sa Viktorom Troickim, a onda je selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije otišao do svog pulena Hamada. Prvo su sparingovali, oprobavali razne udarce, pa je red došao i da se uozbilje. Odigrali su set koji je na kraju dobio Novak u taj-brejku. Pošto nije bilo sudija, sami su "zvali" aut, pa je tako u jednom momentu cijela ekipa došla na stranu na kojoj je bio Novak da analizira da li je drugi servis Hamada bio dobar i ujedno as za spasenu brejk loptu ili je bio aut za brejk Đokovića. Ustanovljeno je da je loptica ipak dirala liniju, pa je meč nastavljen i završen tek u 13. gemu.

Nije tu bio kraj zabavi na stadionu "Filip Šatrije". Dok je sa svih strana odzvanjalo "Nole, Nole" donijeta je odluka da svi odigraju partiju boćanja. Uz malo promijenjena pravila i sa teniskim lopticama. Svi su bacili lopticu, najlošije je to uradio Hamad koji je to i sam znao i samo je legao na mrežu. Bio je svjestan odmah da mu poraz ne gine.

Vidi opis Novaku cijeli Šatrije aplaudirao, ali ne zbog tenisa! Hamad je morao da okrene zadnjicu - šou Srba u Parizu (FOTO)

Upravo to se i dogodilo, pa je za kaznu imao igru koje se mnogi sjećaju iz djetinjstva. Popularna "trta". Dakle, morao je da okrene leđa i da se savije, dok su ga ostali gađali lopticama u zadnjicu. Prvo je stajao skroz do samog zida gdje su reklame pošto su Novak i Viktor servirali i promašili Hamada. Onda se približio do osnovne linije i ostatak tima, Miljan Amanović, Gebhard-Fil Grič, Stiven Šašjan i Hamadov fizioterapeut su ga gađali lopticama koje su držali u rukama. Niko ga nije pogodio.

Dobio je aplauze Hamad za hrabrost, pa je u tom zanosu odmahivao rukama i pokazivao ostalima kako su loši i kako su sve promašili. Dok su igrali sa tribina je Novak dobijao najviše aplauza i ovacija i to je po slobodnoj procjeni djelovalo da je bilo čak i glasnije nego dok su igrali tenis.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)