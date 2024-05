Ne mogu da podnesem Đokovića! Užasan napad na Novaka, Amerikanac pominjao genocid, Putina i NATO bombardovanje!

Bar su iskreni kada mrze Novaka Đokovića, ako ništa drugo.

"Nepodnošljiva veličina Đokovića" naslov je teksta Skota Stosela na američkom "Atlantiku", a poenta je da imamo još jednog teniskog eksperta koji ne podnosi najvećeg tenisera ikada. A sve je počelo kada je 2011. godine Novak dobio tada svačijeg favorita Rodžera Federera. Do detalja se sjetio tog meča Skot Stosel, sa velikim prezirom prema Novaku.

"Ako je postojao momenat, zapravo samo jedan udarac, koji je promijenio hemijsku strukturu muškog tenisa, on je došao 10. septembra 2011. godine u polufinalu US opena kada je Novak Đoković igrao sa Rodžerom Federerom. U to vrijeme Đoković je osvojio samo tri grend slema, u poređenju sa Federerovih 16. Federer je poveo 2:0 u setovima i djelovalo je da juri ka pobjedi. Ali Đoković, koji je popravio svoju fizičku spremu je osvojio dva naredna seta i poslao meč u peti. Navijači na 'Artur Eš' stadionu su stali iza Federera. To je iznerviralo Đokovića. On je pravio grimase i rugao se navijačima, a kada je Federer poveo 5:3 servirao je za meč. Publika je podržala Federera koji je poveo 40:15. Šta se desilo dalje: Đoković podrugljivo nije mogao da vjeruje šta se dešava. Onda je pokrenut samo prezirom udario lopticu kao da ga nije briga i uzeo je viner. Navijači su zagrmjeli, a Đoković im je sarkastično odgovorio, kao da hoće da kaže: A sad navijate za mene? Federer je djelovao šokirano, ali je imao još jednu brejk loptu. Navijači ga obožavaju, on opet servira, a Đoković se ceri i klima glavom kao neki zločesti đavo! Neiznuđena greška donosi izjednačenje. Nakon toga igrači razmjenjuju poene i Đoković na kraju uziima taj gem i sljedeća tri i osvaja meč!", prisjetio se on.

Zatim je istakao da vjeruje da je Novak u jednom momentu meča odustao, iako je pobijedio i istakao je da je i Federer bio nezadovoljan ponašanjem srpskog tenisera: "Nakon toga je Federer, izduvan i nepovjerljiv djelovao kao da je Đoković napravio nekakav zločin protiv tenisa, da je osramotaio sport", naveo je Skot Stosel, ali je doduše dodao da su komentari Federera protiv Novaka poslije tog meča bili nekorektni.

Nastavio je da ističe u tekstu kako navijači ne vole Novaka, a to je najviše zbog toga što je staložen, jak mentalno i uvijek najbolji kada je najbitnije. Da li je to zaista njegov grijeh? Jer, ako jeste, rado će ga priznati!

"Sve od tog povratka iz mrtvih protiv Federera 2011. godine Đoković je upao u nemilosrdnu i hladnokrvnu nesimpatiju. Dok god mu ne proburazite srce šiljkom tako što ga pobijedite, on se vraća i vraća. Ono što je možda i najviše zastrašujuće kod Đokovića je debljina njegovih nerava. Ledena voda u venama postaje još hladnija kada je najbitnije. Što je poen bitniji, to je veća vjerovatnoća da ga on osvoji", navodi autor teksta.

Ipak istakao je on da je tvrdnja da je Novak Đoković najveći teniser u istoriji sve realnija i realnija, ali je dodao da "većina navijača ne može da podnese tog tipa".

"Jedan dio toga što ljudi ne vole Đokovića dolazi od neustrašivog intenziteta potrebnog da se bude veliki šampion kao Majkl Džordan, Leri Bird, Kobi Brajant, Tom Brejdi i Muhamed Ali. U tenisu je bilo mnogo nevoljenih igrača u prošlostu od Džimija Konora preko Andrea Agasija, preko Ilije Nastasea i Džona Mekinroa. Ali svi ovi igrači su prihvatili svoje uloge, kao i sada Rus Danič Medvedev. Đokovićev problem je što on mrzi što ga mrze, mrzi što ne dobija dovoljno ljubavi kao Nadal i Federer", naveo je američki novinar.

On navodi da je "predatorski" i "instinkt opstanka" Novak možda razvio kada je kao dijete morao da preživi NATO bombardovanje, a onda nabraja da Novak viče na skupljače loptica, lomi rekete, uzima "upitne" medicinske tajm-aute i naravno neće da se vakciniše.

"Đoković je bio uslikan kako ruča sa nekadašnjim komandantom 'Vukova sa Drine', koji su između ostalog učestvovali u grenocidu sa Bošnjacima. Još skorije jegov otac se pojavio na turniru sa bandom motociklista koji su podržavaoci Vladimira Putina mašući ruskom zastavom. Za one koji su ga već smatrali za problematičnog lika, njegov stav o vakcinama se uklopio u sve", naveo je američlki novinar.

A morao je da pomene i pauze koje pravi svaki teniser. Ipak, kada to uradi Novak, to je sumnjivo. "Đokovićeva volja za pobjedom je neustrašiva. Ali kada je neophodno on igra mentalne igre. On obožava da se vrati iz mrtvih nakon što ode u kupatilo", ističe Skot Stosel, pa nabraja u kojim se sve to mečevima desilo.

"Probao sam da volim Đokovića. Cijenim njegov stil igre. On je vjerovatno najbolji riterner u istoriji, jedan od najboljih defanzivaca i možda i nije loš momak. Borio se za to da slabije rangirani teniseri dobiju više novca, pametan, je priča više jezika. Ali navijanje u sportu je često iracionalno, arbitratno i možda moja nemogućnost da volim Đokovića govori loše o meni.Ali priznajem, kada bi mi život zavisio od jednog poena u tenisu i kada bih morao da biram ko će ga odigrati, odabrao bih Novaka Đokovića", završio je on.

Da, to vjerovatno govori loše o njemu i da, sigurno da bi izabrao Novaka. I Novak bi taj poen dobio.

