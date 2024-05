MONDO NA ROLAN GAROSU: Svi navijaju za posljednji ples Đokovića i Nadala, može li Novak da odbrani titulu?

Novak Đoković će na Rolan Garosu pokušati da osvoji novi grend slem trofej, ukupno 25. u karijeri, a sva dešavanja sa lica mjesta možete da pratite na MONDU.

Izvor: ETTORE FERRARI/ANSA

Hoće li se opet himna "Bože pravde" oriti u Parizu kao prošle godine. I tada ste sa lica mjesta na MONDU mogli da pratite kako Novak Đoković dolazi do pehara i piše nove stranice istorije na Rolan Garosu. Na istom mjestu pratićete sve to i ove godine. Budite uz nas, a nadamo se da će ishod da bude isti kao što je bio slučaj prije godinu dana.

Jasno je da je Novak među glavnim favoritima da dođe do same završnice, uprkos porazu u polufnalu Ženeve, ali pratimo i navijamo za sve naše predstavnike. U glavnom žrijebu u muškoj konkurenciji pored Đokovića tu su još Miomir Kecmanović, Dušan Lajović, Laslo Đere i Hamad Međedović. Kod dama nas predstavljaju Olga Danilović koja je prošle godine blistala baš na pariskoj šljaci i Aleksandra Krunić koja se vratila poslije povrede. Dvoje najmlađih, Hamad i Olga su do glavnog žrijeba došli kroz kvalifikacije, tako da su već "osjetili" podlogu.

Ko će sa kim igrati na startu takmičenja? Hoćemo li gledati posljednji ples Novaka i Rafaela Nadala u polufinalu, njihov 60. okršaj u karijeri? Sve su to pitanja na koja će odgovor da stigne brzo.

Pogledajte na spisku ispod parove prvog kola:

Novak Đoković - Pjer-Ugo Erber (Francuska)

Dušan Lajović - Roman Safjulin (Rusija)

Miomir Kecmanović - kvalifikant

Laslo Đere - Danijel Altmajer (Njemačka)

Hamad Međedović - Flavio Koboli (Italija)

Olga Danilović - Martina Trevisan (Italija)

Aleksandra Krunić - Kejti Voljnec (Amerika)

Čeka nas pravo sportsko ljeto, poslije Rolan Garosa slijedi Vimbldon, u isto vreme kao i Evropsko prvenstvo u fudbalu, pa onda Olimpijske igre. Ali, da ne "trčimo pred rudu". Prvo da navijamo za naše predstavnike na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Uz vas smo, a vi čitajte sva dešavanja sa lica mjesta na MONDU.

(mondo.rs - N.S.)