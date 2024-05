Đoković ide u Pariz po istoriju i čeka ga "milion" rivala!

Novak Đoković će u Parizu pokušati da dođe do 25. grend slem trofeja, a na već zna ko mu stoji na putu ka novim stranicama istorije.

Novak Đoković ide po 25. grend slem titulu. Na Rolan Garosu želi da odbrani trofej koji je podigao prošle godine i da ispiše nove stranice istorije. Šta ga čeka na tom putu? Sedam koraka dijeli ga do cilja, na drugoj strani mreže biće neko od njegovih kolega, ali neće mu on biti jedini protivnik. Igraće i protiv publike!

Naučio je dobro srpski as kako to izgleda, prošle sezone je u skoro svim mečevima imao protiv sebe i navijače. Ako je možda neko mogao da razume zašto su u polufinalu bili na strani Karlosa Alkaraza, onda je u isto vrijeme teško razumjeti zašto su bodrili više Martona Fučoviča, igrača kome vjerovatno ni prezime ne mogu da ponove.

Bilo kako bilo, Novak zna da će tako biti i ove sezone. Sigurno će to da bude slučaj u prvom kolu. Zašto? Prosto je. Igra protiv domaćeg igrača Pjera-Uga Erbera (33). Igrača kog je dobio u jedinom međusobnom okršaju 2013. godine (7:6, 6:3) i to baš u Parizu. Ne na šljaci, već na tvrdoj podlozi na Mastersu u "Bersiju". Tada je osvojio turnir tako što je pobijedio Davida Ferera u finalu (7:5, 7:5). U polufinalu je savladao Rodžera Federera, dok je Ferer bio bolji od Rafe Nadala. Bilo bi lijepo da se tako nešto ponovi... Doduše, poraz u polufinalu Ženeve i žalbe na povredu nisu dobar znak, kao ni izjava o tome da je zabrinut pred veliko takmičenje, ali nije isti motiv na turniru iz serije 250 i na grend slemu.

Nego, da se vratimo na parisku šljaku. Rival u drugom kolu mogao bi da mu bude još jedan Francuz, Konstant Lestijen koji igra protiv Roberta Karbaljesa Baene (Španija). Ko ga onda čeka u trećem kolu? Možda još jedan francuski igrač, legendarni Gael Monfis. Poznati šoumen morao bi prije toga da pobijedi Tijaga Sejbota Vajlda (Brazil), momka koji je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja prošle sezone u Parizu. Ako to uspije, čeka ga bolji iz duela Lorenco Museti (Italija) - Danijel Galan (Kolumbija).

IMA LI KRAJA FRANCUZIMA?

Dakle, postoji šansa da u prva tri kola igra protiv trojice francuskih igrača. Da li će to da se dogodi, vrijeme će da pokaže, ali je jasno na čijoj strani će da budu navijači u Parizu ako se do toga desi. Da se malo i našalimo, to bi trebalo da bude kraj potencijalnim duelima sa domaćim predstavnicima.

U osmini finala, prema projektovanom žrebu rival bi trebalo da mu bude Francisko Serundolo (Argentina) ili Tomi Pol (Amerika). Argentinca čeka duel baš sa Janikom Hanfmanom, koga je Novak dobio u Ženevi, a Amerikanac treba da igra protiv Pedra Kaćina (Argentina) koji umije da bude "mina" na šljaci, a pobjednika tog meča čeka bolji iz meča Botik van de Zandšulp (Holandija) - Fabio Fonjini. Ako sve bude išlo po planu, ko god od njih da dođe do četvrtog kola, ne bi smeo da predstavlja veliku prijetnju Novaku.

ČETVRTFINALE - TEŽAK TEST!

Kasper Rud (Norveška) glavni je favorit za prolaz u četvrtfinale iz tog dijela žrijeba. Dva puta je igrao u finalu Rolan Garosa, izgubio je od Novaka i Rafe u mečevima za pehar i jasno je da mu ta podloga prija. U tom delu je i Tejlor Fric (Amerika) koji se nije do sada u karijeri proslavio na šljaci, iako je odigrao neke dobre mečeve u bliskoj prošlosti. Ali, jasno je da je Norvežanin u prednosti iz tog dijela.

Ukoliko dođe do meča između Đokovića i Ruda, biće to njihov sedmi okršaj. Kasper je slavio samo jednom, u Monte Karlu ove godine, u polufinalu.

POLUFINALE SA RAFOM?

Hoćemo li gledati jubilarni 60. okršaj Novaka i Rafe? Deluje u isto vrijeme i moguće i nemoguće. Najviše zbog činjenice da je prvi rival Španca u Parizu Aleksander Zverev. Nijemac igra u sjajnoj formi, osvojio je turnir u Rimu i voli da igra na šljaci. Ali, kako otpisati čovjeka koji je 14 puta osvajao Rolan Garos? To niko ne smije da kaže javno...

Pored spomenute dvojice, prema projektovanom žrijebu tu su još Danil Medvedev (Rusija), Holger Rune (Danska), Karen Hačanov (Rusija)...

FINALE - ALKARAZ, SINER ILI NEKO TREĆI?

Ako se gleda samo rang lista i projekcija na osnovu toga Novakov rival u slučaju da dođe do finala trebalo bi da bude ili Karlos Alkaraz (Španija) ili Janik Siner (Italija). Dvojica mladih tenisera predstavljaju novi talas i budućnost "bijelog sporta", ali kod njih stoji i jedan veliki upitnik. Ne zbog kvaliteta i same igre, već zbog činjenice da su na turnir došli poslije problema sa povredama.

Koliko su oni spremni i koliko mogu, videće se po samim mečevima. Španca čeka duel sa kvalifikantom na startu, prvi ozbiljan rival mogao bi da mu bude u četvrtom kolu Ben Šelton (Amerika), a onda Stefanos Cicipas (Grčka) ili Andrej Rubljov (Rusija). Italijan kreće protiv Kristofera Jubenksa (Amerika), u trećem kolu mogao bi na Stena Vavrinku (Švajcarska), Endija Mareja (Britanija) ili Kamerona Norija (Britanija), dok bi u četvrtfinalu potencijalni rivali mogli da mu budu Girgor Dimitrov (Bugarska) ili Hubert Hurkač (Poljska).