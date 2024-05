Pazite se Đokovića! Alkaraza u Parizu pitali za Novaka: Čudno je, ali pogledajte šta je uradio!

Karlos Alkaraz uvjeren je da će Novak Đoković dobro da se pokaže na pariskoj šljaci uprkos svim problemima. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković došao je u Pariz bez ijedne titule, nije igrao nijedno finale ove sezone i mnogi su zabrinuti zbog toga. Čak je i sam Srbin rekao da nije navikao na to. Uprkos svemu tome Karlos Alkaraz je oprezan, dobro zna šta može da očekuje od njega.

Tako je jedno od pitanja španskih novinara na konferenciji Alkaraza, poslije pobjede u prvom kolu, bilo upravo o Novakovim lošim rezultatima.

"Eto, to pokazuje da nas je navikao da osvaja sve. Igrao je nekoliko polufinala, to nije loše. Igrač kao Đoković nije osvojio ništa prije Rolan Garosa i da to je čudno. On sam je rekao da nije došao u najboljem momentu, svi to mogu da vide po rezultatima. Uvijek kažem i to mislim da Novak ima taj kapacitet da uprkos rezultatima može da dođe i da osvoji turnir. Morate da budete pažljivi sa Novakom. Smatram da uprkos tome što nije došao sa najboljim rezultatima da je uvijek u samom vrhu favorita za titulu", jasan je Alkaraz.

On je na turnir došao poslije problema sa povredom nadlaktice. "Ruka je na 100 odsto. Da, imam i dalje neki čudan osjećaj kada udaram forhend. Malo mi je sve to u glavi. Ništa nisam osjećao tokom meča što je dobro za mene. Mogu da kažem da sam u potpunosti spreman."

On se mučio sa povredom, kao i Janik Siner, pa je Alkaraz na pitanje MONDA o razlozima takvih problema dao nešto duži odgovor. "Intenzitet je veliki, jačina udarca na mečevima, igra je brža, zahtjevnija, ima mnogo turnira tokom godine. Nemamo dovoljno vremena za odmor između turnira prije glavnih turnira. Mnogo promjena se dešava, pa to utiče na povrede. Ima mnogo raznih faktora, svi oni zajedno utiču na igrače i na povrede."

Potvrdio je da će sa Nadalom igrati u dublu na Olimpijskim igrama ako sve bude kako treba, a upitan je i za meč Rafe i Zvereva koji se igra u ponedjeljak.

"Da budem iskren, mnogo ptuta sam rekao da želim da uživam u Rafinim mečevima, ne samo na ovom turniru, na sljedećem i tako dalje. Gledaću sigurno, napraviću rasproed tako da dođem i da gledam meč. Oni su rivali, ne mogu da izaberem stranu, ali će biti sigurno dobar meč da gledam iz ugla navijača."

Očekivanja su mu sada porasla. "Nisam znao kakva očekivanja imam, dok nisam počeo sa treninzima, odigrao meč, očekivanja su veća sada poslije ovog meča. Hajde da vidimo. Sve što mogu da kažem jeste da se osjećam sjajno na terenu i na ovom meču. Nadam se da ću da nastavim."

Na terenu i na treninzima nosio je poseban rukav na podlaktici, nešto što inače rade NBA košarkaši.

"Moj fizio mi je rekao da to pomaže na određen način, ne znam na koji, ali mi je on to rekao. Nosim ga, kažu mi mnogi da pomaže i da to utiče na um. Da ne neki način zaboraviš na ruku i na sve. Moram da priznam da malo još utiče ta povreda na mene u smislu da ne udaram svaki forhend baš sa 100 odsto, zato se trudim da treniram što više i da udaram što više forhenda."

Upitan je i da li to što je Rafa na turniru stvara njemu manji pritisak. "Iskreno, nisam o tome razmišljao i nisam osjećao na taj način. Rafa je u Parizu, to je njegov turnir, sva pažnja je na njemu i to je normalno. Nisam osjećao manji pritisak zbog toga što je on tu. Prosto je. Idem polako, stičem samopouzdanje. Gradim to samopouzdanje i jedino je to bitno", zaključio je Alkaraz.

(MONDO - N. S.)