Novaka su za manje diskvalifikovali! Dvostruki aršini u Parizu, za njega ne važe pravila (VIDEO)

Novak Đoković je izbačen sa US opena zbog sličnog poteza, prošle godine diskvalifikovan je i dubl, a Francuz je zaštićen...

Izvor: JASON SZENES/EPA

Nepravda i dvostruki aršini, nešto što se dešava i u životu i u sportu. Osjetio je to na svojoj koži u nedjelju uveče austrijski teniser Sebastijan Ofner na Rolan Garosu. Uspio je poslije pet setova i drame da pobijedi domaćeg predstavnika Terensa Atmana i to uprkos očiglednoj nepravdi.

Francuz je vodio sa 2:1 u setovima i u četvrtom je bilo 4:1 za Ofnera i u tom momentu je u naletu bijesa Atman poslao lopticu na tribine. Tamo je pogodio jednu ženu koja je sjedila. Bezobziran i bespotreban potez, nešto za šta se bez mnogo rasprave igrači diskvalifikuju. Osim ako ste Francuz i igrate grend slem u Francuskoj.

Austrijanac je sa pravom tražio da se to dogodi, žalio se prvo sudiji, pa je onda došao i supervizor. Popričao je sa ženom iz publike i onda je donio odluku da se meč nastavi i da nema elemenata za diskvalifikaciju. Zvuči čudno zar ne? Posebno ako se malo vratimo u prošlost.

Prošle godine na Rolan Garosu je dubl Miju Kato (Japan) i Aldilu Sutijadi (Indonezija) diskvalifikovan sa turnira. Japanka je potpuno slučajno u želji da pošalje lopticu na drugu stranu terena pogodila djevojčicu koja skuplja loptice. U momentu kada je poslala lopticu na drugu stranu terena okrenula je glavu da kaže nešto svojoj dubl partnerki. Svi su vidjeli da je bilo slučajno. Osim supervizora koji je donio odluku o diskvalifikaciji.

Vjerovatno vam to zvuči poznato. Pamti se US open 2020. godine kada je Novak Đoković diskvalifikovan za mnogo manji incident. Pogodio je lopticom ženu koja je bila linijski sudija. Slična stvar, uradio je to slučajno, bez ikakve namjere, ali to nije mnogo pomoglo. Sklonjen je sa turnira. Tako smo ove godine na Rolan Garosu vidjeli još jednu klasičnu primjenu dvostrukih aršina. Ako ništa drugo, Ofner je uspio da pobijedi i da prođe u drugo kolo Otvorenog prvenstva Francuske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!