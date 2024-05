"Ne mogu sebe da lažem, došla sam do faze pucanja!" Aleksandra na ivici suza: Imam milion pitanja u glavi

Aleksandra Krunić teško je podnijela poraz i ispadanje u singlu u prvom kolu pariskog grend slema. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Aleksandra Krunić završila je takmičenje u singlu na Rolan Garosu. Izgubila je od Kejti Voljnec (Amerika) - 7:6 (7:4, 6:2). Ključan je bio prvi set u kom je gubila sa 5:2, uspjela da se vrati i izjednači, pa da spasi četiri set lopte i onda je pala u odlučujućem gemu. U drugom je bila žargonski rečeno "jednosmjerna ulica".

Po završetku meča sjela je pred srpske novinare i bila je na ivici suza. Teško joj sve ovo pada. "Nisam trenutno na tom nivou. Pokušavam trenutno da samo ostanem iznad vode što bi se reklo. Puno turnira sam odigrala. Nisam imala ni trening blokove, imam još tri turnira sa zaštićenim renkingom. Vidi se i po mojoj igri da fizički padam, jurim turnire, nisam spremna za iste. Trenutno sam u nekom među nivou. Dobijam neke protivnice koje su u kvalifikacijama WTA, na ITF, mogu da odigram neke gemove, ali me nema za cijeli meč", počela je Aleksandra.

"Napraviću bolji raspored kada završim sa zaštićenim renkingom. Sada jurim po turnirima. Nije pametno, nikad to nisam radila, ali mi se završava to pred Vimbldon. Umorna sam, psihički, pod pritiskom sam. Sve mi se nakupilo. Treba da stanem, da počnem da treniram, da poboljšam neke stvari, nemam vremena za to. Poslije Vimbldona ću napraviti bolji plan, kada budem znala rang poslije turnira. Biću pametnija tada."

Jedno od pitanja bilo je i da li ima snage da nastavi da "kopa" i dalje. "Ne znam. Trenutno mi je situacija dosta apstraktna. Uvijek sam mogla da se oslonim na tenis. Sada nemam rang, ali nikada nisam bila 500. na svijetu, možda sa 15 godina. Imam osjećaj da sam nigdje i da ništa više neću postići u životu. Znam da je to trenutno stanje. Imam milion pitanja u glavi svaki dan, onda odigram dobre mečeve i u fazonu sam da imam nivo tenisa za top 100. Trenutno su to rezultati sa oscilacijama. Nisam imala konkretan rad. Tako da, djeluje mi da je sve što želim da postignem toliko daleko."

Želja postoji i to nije upitno, ali... "Ne znam da li ću se ikada vratiti igdje. Nadam se da je to trenutno stanje. Samopouzdanje dolazi iz treninga. Ja sam trenirala koliko sam mogla, dosta rada u teretani zbog noge. Išla sam sa turnira na turnir, trenutno nemam izbora. Moram to da radim. Zavisim od par rezultata gore-dole, a nemam iza sebe nikakav sistem. Promijeniće se i to. Samo se nadam... Mislim nadam se. Da neću početi sa rangom od 400 i nešto i da neću morati da igram dvadesetpetice. Mislim dosta o tome."

Sa knedlom u grlu pričala je o svemu. "Iako djelujem da je sve super, moram da tjeram sebe, neće niko da me tjera. Imam dosta sumnji. Pokušavam da ne dozvolim da me to proguta. Ne mogu sebe da lažem da će sve biti super. Već šest mjeseci putujem, nisam stala, guram sebe. Ne znam odakle da vučem sebe. Čujem sa tribina da viču da mogu, pa mi se zavrti u glavi. To će da prođe, treba da se isplačem, pokušavam da lažiram. Radila sam to već par mjeseci, došla sam do faze pucanja. Ništa nije dobro, onda ću da se vratim na lažiranje, dok ne dođe taj dio."

Pokušaće da odigra što bolje na preostalim turnirima koje ima sa žaštićenim rangom.

"Igraću na travi tri turnira, dubl ovde, pa Hertongenboš, Berlin, vidjeću gdje ću upasti. Ovo mi je drugi glavni žrijeb, sve ostalo kroz kvalifikacije. Počela sam od januara sa zaštićenim renkingom, sve jaki turniri, prođem kvalifikacije i ne mogu da dišem posle. Takav je put. Teže mi je da igram sad nego oporavak i rehabilitacija. Sad kad sam počela da igram, teže mi je od savijanja koljena i tih stvari za koje su mi pričali da će da mi bude teško. Valjda će da prođe i to. Znam šta treba da radim da bih se vratila. Da li ću moći, ne znam. Radim sada ono što ne volim, nikada nisam igrala toliko turnira. Nemam izbora trenutno. Držim se, trudim se da ne potonem. Nisam imala snage u ovom meču."

Dodatno je na kraju objasnila i kako funkcioniše taj zaštićeni rang.

"Sa zaštićenim renkingom imam 10 turnira, počinje 12 mjeseci od kada krene prvi turnir, meni je Vimbldon bio prvi turnir prošle godine", zaključila je Aleksandra Krunić.

