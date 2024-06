Kakva šteta - kraj za Olgu na Rolan Garosu! Srpkinja "imala" grend slem šampionku, pa sve krenulo nizbrdo

10 : 26

Olgino čudo!

Da bi dšla do glavnog žreba, Olga Danilović je prvo morala da prođe kvalifikacije. Pobedila je tri rivalke, a onda još tri u glavnom žrebu. Prvo je bila bolja od Trevisan, pa od sjajne Kolins, da bi joj organizatori "namestili" da posle tog kasnog meča igra prva protiv Done Vekić. Ni to je nije poremetilo, zainatila se, pa pobedila 2:1 i to posle trilera.

Izvor: Youtube/Eurosport Tennis/printscreen