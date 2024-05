Olga, ovo je za infarkt! MONDO na licu mjesta: Ljudi, luđi meč nisam gledao, vrijedilo je smrzavati se!

Nevjerovatna Olga Danilović prošla je u osminu finala Rolan Garosa, a pročitajte i kako je to izgledalo sa tribina. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Olga Danilović igraće u osmini finala Rolan Garosa! Nevjerovatna srpska teniserka vratila se sa ivice poraza i to više puta, prvi set izgubila je sa 6:0, izgledala je baš loše na terenu protiv Done Vekić. Šta se tad desilo? Proradio je srpski inat, kao što je i sama najavila! MONDO je na licu mjesta i mogu da vam kažem odmah - vrijedilo je smrzavati se! Mogu da kažem da luđi meč nisam gledao uživo na pariskoj šljaci.

Meč se igrao na stadionu "Simon Matje" koji je zavučen unutar botaničke bašte, prelijep teren, ali kada vjetar duva na otvorenom, nema spasa, ni u novinarskoj loži. Red sunca, red oblaka, malo kiše, više vjetra. Mijenjalo se vrijeme kao i raspoloženje Olge na terenu. Najvažnije je da je na kraju završeno na pravi način. Koliko joj je značilo? Mogli ste to da vidite i sami.

Pala je Olga na teren čim se meč završio, zagrlila je hrvatsku igračicu i onda je samo stala na sred terena. Upijala je atmosferu i gledala okolo. Počela je da plače, emocije nije mogla da zadrži. Cijeli stadion bio je na nogama, svi su pjevali "Olga, Olga", aplaudirali, pozdravljali je. Ni sama nije mogla da vjeruje šta se dešava. Izjavu na terenu dala je u suzama, drhtavim glasom zahvaljivala se svima.

Nije Danilovićeva odustajala, čak ni kada su organizatori turnira napravili sramotan potez i odlučili da meč stave kao prvi na tom stadionu. Ne bi to bio toliki problem da Olga svoj meč protiv 10. teniserke svijeta Danijel Kolins nije završila poslije drame i tri seta u četvrtak oko 18.30, pa je konferenciju završila oko 20 sati. Umjesto više vremena za odmor i rehabilitaciju, stavili su je kao prvu od 11 sati...

Izborila se Olga sa svim nedaćama, loš prvi set bio je vjerovatno i posjledica tog umora, ali znate dobro onu čuvenu izreku. Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš. Ona je ustala, izdigla se iz svega i pobijedila - 0:6, 7:5, 7:6 (10:8). Da vam dodatno dočaramo i kako je to izgledalo. U trećem setu gubila je sa 3:1, spasila je tri brejk lopte, pa je dva gema kasnije spasila još šest brejk šansi i onda je njena protivnica povela sa 5:4 i servirala za meč! Olga je vratila brejk, pa ga izgubila odmah. Dona je ponovo servirala za pobjedu i Olga se još jednom vratila! Onda je u super taj-brejku, koji se igra do 10, gubila sa 6:2. Ni to je nije slomilo! Vratila se i prvu meč loptu materijalizovala.

Na tribinama smo se smrzli, ali je vrijedilo. Olga, tvoja pobjeda nas je zagrijala, neka tako bude i u nedjelju! Tada će za četvrtfinale igrati protiv bolje iz meča Markete Vondrušove (Češka) i Kloe Pake (Francuska).

