Sramotan potez Rolan Garosa prema Olgi!

Olga Danilović igraće protiv Hrvatice Done Vekić prvi meč na terenu "Simon Matje" i to od 11 sati u petak. Organizatori se nisu potrudili da joj olakšaju posao... /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

EPA-EFE/YOAN VALAT

Olga Danilović završila je meč drugog kola na Rolan Garosu oko 18.30 časova u četvrtak. Pobijedila je Danijel Kolins (Amerika) sa 6:7, 7:5, 6:4. Konferenciju za medije završila je oko 20 časova i očekivalo se da će organizatori zbog svega toga da pokažu bar malo razumijevanja prilikom pravljenja rasporeda.

Nije se to dogodilo. Objavljeni su termini mečeva za petak i za mnoge je bilo veliko iznenađenje što je meč srpske teniserke i Done Vekić iz Hrvatske stavljen kao prvi. Igraće na terenu "Simon Matje" i to od 11 časova. Imaće mnogo manje vremena za odmor i za pripremu narednog meča. Očekivalo se da će njihov meč biti nešto kasnije baš zbog toga...

Dobra vijest je to što će imati priliku da igra na jednom od većih terena unutar kompleksa, pošto je stadion "Simon Matje" unutar botaničke bašte, okružen je zelenilom i ima sjajnu akustiku. Na tom stadionu trebalo je da igra i protiv Kolins, ali su vremenske nepogode i padavine dovele do promjene terena.

U momentima kada smo razgovarali sa Olgom, nije se znao raspored, ali je i ona tada istakla da ne bi voljela da se meč odloži na subotu i da bi voljela da igra u petak, samo vjerovatno ni ona nije očekivala da će to da bude prvi meč. "Pauza mi možda i ne bi prijala, bolje da igramo. Da me neko pita kako bih tenis opisala u jednoj riječi, to bi bilo čekanje. Čekaš da meč počne, čekaš da se drugi završi, čekaš da izađe raspored. Sve nešto čekaš", rekla je Olga.

NEKA PRORADI PONOVO INAT!

Olga i Dona se do sada u karijeri nisu sastajale. Vekićeva je najbolji plasman u karijeri imala 2019. kada je bila 19. na svijetu, a trenutno je na 40. poziciji. "Očekujte borbu. Ja jedino to mogu da kažem sa sigurnošću. Da ću da se borim od početka do kraja. Dona je vrhunska igračica, to su sve sjajne teniserke. Mogu samo da potpišem borbu, ne znam kakav će ishod biti, ali borbu obećavam", jasna je Olga.

Možda je meč protiv Done pravo vrijeme da pokaže taj srpski inat o kome priča. Da tako reaguje na raspored organizatora koji definitivno ne ide njoj na ruku. Da uradi ono o čemu je pričala i srpskim novinarima. Idealan je trenutak za to. "Kad nema inata, ja ga stvorim. Nešto u meni, želja velika za pobjedom. Kada igraš pred puno ljudi na velikom terenu, lakše je. Sa dobrim rivalkama igram dobro, dižem nivo. Možda bi to trebalo da promijenim. Da nivo bude isti i sa lošijim protivnicama. Moram da dođem do tog višeg nivoa. Nađem ja uvijek inat".

Prošle godine je stala baš u trećem kolu, pa neka ove napravi još neki korak više. Za početak da sruši još jednog favorita i da prođe u osminu finala Rolan Garosa.

