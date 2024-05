Nije mi ovo najveća pobjeda u karijeri! Olga napravila šou u Parizu: Čim kreneš da mozgaš - pakao!

Olga Danilović razgovarala je sa novinarima poslije pobjede protiv Danijel Kolins. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Olga Danilović prošla je u treće kolo Rolan Garosa i to tako što se revanširala Danijel Kolins za poraz u Madridu. Uspjela je da se vrati sa ivice poraza, pošto je u drugom setu Amerikanka servirala za prolaz. Jedna od najvećih pobjeda u karijeri srpske igračice.

Ušla je u salu za konferencije dok je Novak još pričao i poslije prijateljskog zagrljaja zamijenili su mjesta. "Znala sam da mogu da je pobijedim, bila sam blizu i u Madridu. Otišlo je na moju stranu ovog puta. Borila sam se dugo sa povredama, prolazila kroz kvalifikacije, teško je, ljudi ne razumiju koliko je to teško. Svi hoće u glavni žrijeb", počela je Olga razgovor odgovarajući na pitanja na engleskom jeziku.

Samo želi da je povrede zaobiđu. "Najvažnije je da si zdrav, jer samo tako imaš šansu da napreduješ na rang listi i to je moj najveći problem bio. Još se borim sa nekim stvarima. Trudim se da igram najbolje, da koristim svaku šansu koja mi se ukaže. Nadam se da ću imati punu sezonu i da ću napredovati na WTA listi. Pokazala sam da mogu mnogo, dobila sam neke dobre igrače. Znam da sam sposobna."

Posljednje pitanje stranih medija bilo je da kaže šta misli o značaju Đokovića za srpski tenis.

"Ne znam da li shvataju ljudi šta imamo u našoj zemlji. Najveći igrač svih vremena je iz Srbije. Ono što radi za Srbiju, način na koji nas predstavlja, to što ponosno ističe što je Srbin. Iksren je, sjajan, ponizan. Čovjek je prvi, najbolji, ali je u isto vrijeme toliko normalan van terena. Igrali smo Junajted kup zajedno, bilo mi je to ostvarenje sna. Otvoren je za rad sa nama mlađima, da ne ponavljamo neke njegove greške, moramo to da cijenimo još više."

Poslije toga na red su došli srpski novinari. Poslije posljednjeg poena čučnula je na zemlju, vidjelo se koliko je emotivno sve to doživjela.

"Imala sam gorak ukus iz Madrida. Znala sam da sam bila tu, u tom trećem setu, imala sam neki revanš u meni koji je proradio. Isto tako i veliki, kako da kažem, pao mi je kamen sa srca poslije meč lopte. Prođe svašta u glavi tada. Još smo čekali da se vratimo zbog prekida. Kiša, pa nije kiša. Ne znaš više šta pada s neba."

Na desnom koljenu nosi posebnu traku zbog svih problema sa povredama. "Svi me dobro poznajete i znate koliko puta imam flaster na koljenu, postao je to moj zaštitni znak. Mučim se, Dobro je koljeno u ovom momentu. Vučem to dugo vremena. Učim da se nosim i da radim neke stvari bolje."

Nasmijala se na pitanje o motivaciji i srpskom inatu. "Kad nema inata, ja ga stvorim. Nešto u meni, želja velika za pobjedom. Kada igraš pred puno ljudi na velikom terenu, lakše je. Sa dobrim rivalkama igram dobro, dižem nivo. Možda bi to trebalo da promijenim. Da nivo bude isti i sa lošijim protivnicama. Moram da dođem do tog višeg nivoa. Nađem ja uvek inat."

Nije se složila sa konstatacijom da je ovo najveća pobjeda u njenoj karijeri. "Ne. Ne. Ovo je vrhunska pobjeda i jedna od najboljih. Ako bih rekla da je sigurno... Najveća protiv takve igračice, da. Ali, hajde da gledam i pobjedu u Moskvi protiv Potapove u finalu, tada nije bila dobro rangirana, ali je meni značilo još više. Svaka pobjeda znači, ne mogu da ih poredim. U ovom momentu da, ali ne želim da zaboravim neke druge pobjede koje su bile vrhunske. Protiv Sevastove u reprezentaciji. Ovakve pobjede ostanu, ali ne znam da li bih mogla da izdvojim jednu koja je najbolja. Gledajući rang, da, ali ne bih voljela da neke druge osjećaje koje sam imala zanemarim."

Uvjerena je da će uspjeti da zadrži emocije poslije velike pobjede. "Hoću, ovo je meč za treće kolo. Sve ovo su top igračice. Moram da igram na najboljem nivou. Da bih prošla dalje. Šta god da se desi svanuće novi dan. Sazrela sam i ja u nekim stvarima. Možda bih prije i letjela više. Nikada nisam bila taj tip koji poleti, ne razmišljam da je to meni dosta. Gledam sve normalnije. Da se tako izrazim."

Šta joj je prolazilo kroz glavu u drugom setu kada je Amerikanka servirala za pobjedu na 5:3? "Igraj, ne daj, ako će da pobijedi, neka zaradi, pružiš ruku, da ne žalim, te gemove sam odigrala slično bez obzira na rezultat. Odigrala sam bolje. Što manje stvari u mozgu, to bolje. Čim kreneš da mozgaš - pakao."

Pričala je detaljnije i o problemima sa povredom. "Nikada nisam voljela da pričam o povredama, da im ne bih davala na značaju. Problem sa koljenima postao je hroničan. Sve to vrijeme van terena provela sam tako što sam vidjela vježbe i tretmane koji mi više odgovaraju. Naučiš da se nosiš bolje sa tim i da postanete prijatelji. Da znam.. Ovaj bol nije dobar, prekini, ovaj bol je podnošljiv, idemo dalje. Povrede su najgori neprijatelj nas sportista, ali su tu mi ovo što radimo nije zdravo. Dovodimo tijelo kad trčim ne razmišljam da li ću nešto istegnuti, proklizaću, napraviću salto ako treba. Naučila sam nekako da se sprijateljim sa tom povredom i da je onako, sklonim što više mogu. Da, hronično je. Nadam se da će biti bolje, moje koljeno dosadilo je bogu i narodu."

Trebalo bi u petak ponovo da bude na terenu i da igra protiv Done Vekić. "Možda i ne budem igrala, ne znam šta rade sa rasporedom ni kako će da uguraju 847 mečeva u dva dana, ima tu i dublova. Svejedno mi je, možda mi pauza i ne bi prijala, bolje da igramo. Da me neko pita kako biih tenis opisala u jednoj riječi, to bi bilo čekanje", zaključiila je Danilovićeva.

Odmah po završetku konferencije stigao je raspored i meč njih dvije je prvi na terenu "Simon Matje" i počinje u 11 sati.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)