Mats Vilander nije mogao da vjeruje svojim očima kada je vidio kako Novak Đoković slama Lorenca Musetija u cik pariske zore na Rolan Garosu.

Izvor: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Malo ko je mogao da vjeruje šta je Rolan Garos uradio Novaku Đokoviću kada su ga natjerali da igra do tri ujutru protiv Lorenca Musetija, a Mats Vilander nije mogao da vjeruje šta Novak radi u ovim godinama, Najbolji teniser svijeta je pošto je gubio na kraju savladao Lorenca Musetija u trećem kolu 7-5 6-7(6) 2-6 6-3 6-0 na "Filipu Šatrijeu, a Vilander ga je zbog toga nazvao "životinjom" i rekao da "nije ljudsko biće".

Vilander koji je bivši svjetski broj jedan i sam je tri puta osvajao Rolan Garos 1982. 1985. i 1988. godine i istakao je da je Novak pravi primer kako pravi šampioni dolaze do pobjeda i velikih rezultata. Iako je godinama bio jedan od eksperata koji su najmanje vjerovali u Srbina, sada ne može da mu porekne veličinu.

"Svaka čast Musetiju, ali to kako je Đoković iz 2:6 došao do 6:3, pa 6:0, to je nevjerovatno. Taj momak nije ljudsko biće, on postaje životinja na najvećim terenima na svijetu. To je idealan primjer kako su veliki šampioni spremni da pobijede i kada ne idu stvari njima na ruku sve vrijeme", rekao je on.

Vidi opis "On nije čovjek!" Đokovićev hejter se javio: Pretvorio si se u životinju, do kad ćeš tako Novače? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Naravno da je i poslije ovog meča Đoković oborio neke rekorde, a sada je istakao Vilander da to Đokoviću uopšte nije ni bitno kada izađe na teren. "To je jedan od razloga zašto i sada obara rekorde. Njemu inicijano nije stalo do rekorda, njemu je do toga da pobijedi Musetija u tri ili četiri ujutru, Rekorda se sjeti kada ga neko podsjeti. 'Da, oborio sam još jedan rekord', ali za njega je to svakodnevni posao. Nevjerovatno je što to radi tako dugo. Ima 37 godina, a i dalje živi od trenutka do trenutka. Do kad ćeš tako Novače?", zapitao se Šveđanin.