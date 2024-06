Novak ga izbacio u tri ujutro! Dobio lekciju za pamćenje od Đokovića, pa se oglasio!

Novak Đoković je ostavio veliki utisak na Lorenca Muzetija!

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Sjajan je Novak Đoković, ali fantastičan je i Lorenco Muzeti! Italijan je u još jednom duelu sa najboljih teniserom ikada dokazao da uopšte ne leži Novaku i "otjerao" je Srbina u pet setova. Na kraju je Đoković usred noći ili pred jutro, kako je kome draže, pobijedio sa 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0. A sada se konačno oglasio i Italijan.

Nakon što ga je Novak ishvalio poslije meča i najavio mu sjajnu karijeru, a Italijanu nije bilo krivo ni što je izgubio ni što su ga tjerali da igra do usred noći. Ovo je iskustvo koje će zapamtiti. "Kakvo iskustvo! Uvijek je lekcija igrati protiv Novaka Đokovića. Vratiću se jači na Rolan Garos. Hvala svima na podršci", poručio je Lorenco Muzeti.

Novak će sada igrati u četvrtom kolu sa još jednim predstavnikom mlađe garde, Fransiskom Serundolom iz Argentine, a o Muzetiju je posluhe svega rekao: "Čestitam Muzetiju na ovako dobrom meču, šteta što je izgubio, ali jedan od nas je morao da izgubi ove večeri, odnosno ovog jutra. Kao što sam rekao njemu na kraju meča, bilo je nevjerovoatno. Bio je blizu, šteta da je izgubio."

"Bio sam u problemu i svaka čast Muzetiju što me je natjerao da mi bude teško, držao je visok nivo tenisa, znao je šta da radi. Osvajao je teške poene, dobro je servirao, gađao uglove, trčao... Nisam se dobro osjećao igrajući protiv njega, ali stvarno mislim da mi je publika dala energiju kada su počeli da skandiraju moje ime. Osjetio sam novi talas energije i snage, od tog momenta sam igrao fantastično. Peti set je bio vrhunski. Samo sam nastavio da se borim i hvala svima koji su ostali do kraja. Čuo sam da je ovo najduži meč u istoriji, drago mi je da sam dio istorije. Teško je prihvatiti kada ovako izgubiš, ali...", rekao je Đoković i dodao da su uslovi bili nemogući za igru, pa se natjerao da igra do krajnjih limita, dodao je najveći teniser ikada na konferenciji za medije poslije meča.

(MONDO, N. L.)