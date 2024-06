Novak uzdahnuo, pa prekinuo novinarku u Parizu: Nije htio govoriti o rasporedu

Novak Đoković nije želio da priča o skandaloznom rasporedu i organizaciji na Rolan Garosu.

Izvor: Youtube/Tennis Actu TV/printscreen

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa pošto je poslije velike drame napravio preokret protiv mladog italijanskog "lava" Lorenca Musetija. Na kraju, Đoković je slavio 3:2 (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0) kada je na časovniku pisalo 03.07, što je posljedica samo katastrofalne organizacije turnira.

Kiša je padala opet skoro cijeli dan u Parizu, a organizatori su "uglavili" još jedan meč u program prije nego što je Đoković trebalo da izađe na teren. Tako je morao da čeka da završe svi kako bi igrao protiv Musetija, što je za posljedicu imalo da gledamo meč koji se najkasnije završio u istoriji Rolan Garosa. I pored svega, Đoković je pokazao da je gospodin jer nikako nije želio da poslije onakve borbe to bude fokus medija.

"Uh... Znao sam da ćete me to pitati, ali ne bih da pričam o tome. Imam mišljenje, ali... Ima važnijih stvari od toga. Prije svega Musetijeva igra, neću o rasporedu. Moglo je drugačije to da se riješi. Ima ljepote u tome da se pobijedi u 3 ujutru, posebno ako pobjediš, ali moraću da uključim svoje mlade gene i da se oporavim što prije", rekao je uz osmeh Đoković.

"Bio sam u problemu i svaka čast Musetiju što me je natjerao da mi bude teško, držao je visok nivo tenisa, znao je šta da radi. Osvajao je teške poene, dobro je servirao, gađao uglove, trčao... Nisam se dobro osjećao igrajući protiv njega, ali stvarno mislim da mi je publika dala energiju kada su počeli da skandiraju moje ime. Osjetio sam novi talas energije i snage, od tog momenta sam igrao fantastično. Peti set je bio vrhunski. Samo sam nastavio da se borim i hvala svima koji su ostali do kraja. Čuo sam da je ovo najjduži meč u istoriji, drago mi je da sam dio istorije. Teško je prihvatiti kada ovako izgubiš, ali...", rekao je Đoković i dodao da su uslovi bili nemogući za igru, pa se natjerao da igra do krajnjih limita.