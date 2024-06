To je baš s*ebano! Sabalenka se oglasila zbog Đokovića: I meni se to desilo, spavala sam do podne!

Arina Sabalenka je na konferenciji za medije pričala i o Novaku Đokoviću i organizaciji. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Arina Sabalenka nastavlja da pleše na Rolan Garosu. Po sedmi put uzastopno prošla je u četvrtfinale nekog grend slema. Ubjedljivo je pobijedila Emu Navaro (Amerika) sa 6:2, 6:3 i u narednom kolu igraće sa boljom iz meča između Mire Andreeve i Vavare Gračeve.

U sali za konferencije prvo su se našla samo dvojica novinara, uz izvještača MONDA bio je tu samo jedan ruski predstavnik medija, na šta se ona nasmijala. "Interesovanje je baš veliko", našalila se Arina. Potom je dobila pitanje od moderatorke konferencije za sedmo uzastopno četvrtfinale. "Zvuči mi ludo malo. Uspjela sam da nađem tu konstantnost na slemovima i to je sjajno. To me mnogo motiviše da guram sebe, da vidim gdje je granica", počela je Arina.

U Parizu je konačno ogrijalo sunce, pa je upitana da li više voli da igra po hladnijem ili toplijem vremenu. "Ne znam, iskreno. Puna sam samopouzdanja i kada su uslovi hladniji i topliji. Nije mi to važno. Ono što mi je najvažnij jeste koliko sam fokusirana i da sam spremna da se borim."

Novak Đoković nedavno je meč završio u tri ujutru, pa je uslijedilo pitanje šta misli o tome i kako bi reagovala da se to njoj desilo.

"Završila sam oko dva ujutru na jednom turniru nedavno. Teško je kada se završi tako kasno. Raspored je... Koju riječ da iskoristim? S*eban. Onda morate da napravite novi raspored za sebe. Meni je bilo okej tada, voljela bih da sam završila ranije, išla na večeru, da ne idem u krevet tako kasno. Kada se meni desilo, išla sam oko četiri u krevet i spavala do podne. Bilo mi je okej jer smo imali slobodan dan, pa da se spremim. Ako me pitate šta bih više voljela, više bih voljela u podne nego u ponoć."

Sve više mastersa igra se na dvije nedjelje, kao grend slemovi, pa je otkrila šta joj više prija, kada turniri traju kraće ili duže. "Slemovi su cilj za sve, svi osjećaju taj pritisak, intenzivniji su. Iskustvom sam naučila kako da se nosim sa tim pritiskom, fokusirana sam, osjećam taj pritiskom. Kada imam slobodan dan isključim se, idem da se zabavljam, zbog mentalnog zdravlja. Sve zavisi kako raspodeliš energiju."

Arina je osvojila dva grend slema u karijeri, oba na Australijan openu. Priznala je da joj je mnogo pomoglo kada je prvi put podigla pehar na slemu "Dobro ptitanje, daje ti dosta dobrih stvari. CIjeli život radiš dobre stvari, kada konačno ostvariš cilj daje ti toliko samopouzdanja i vjere u sebe. Bez obzira na sve situacije kroz koje prolaziš u životu, dolaziš do cilja, to je dobro. Kada se mučiš sa nečim u životu, podsjetiš se na taj momenat, da ćeš naći rješenje. Dobra stvar je da možeš sebe da podsjetiš na to."

Iga Švjontek dobila je meč u nedjelju sa 6:0, 6:0 za 41 minut. Kada je upitana o tome počela je ponovo da se smije. "Gledala sam taj meč i pomislila sam 'vau', to je neki novi nivo, bilo mi je žao Anastasije. Iga je igrala sjajno. Razmišljala sam da li mogu da uradim nešto slično, ali nisam htjela. Shvatila sam da je to njen svijet, ti 'krompirići' su Igini, ja ću da budem finija prema protivnicama", zaključila je Sabalenka.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)