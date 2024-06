Rolan Garos je kriv za Novakovu povredu! Ðoković uzalud upozoravao i molio - sad su svi gubitnici!

Novak Ðoković je zbog povrede primoran da se povuče sa turnira, za to je on najmanje kriv. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Znate sigurno reči čuvene pjesme "Zar je važno ko je kriv?" Sada je važno! I to veoma! Ko je kriv što Novak Ðoković neće imati šansu da brani titulu i da osvoji 25. grend slem u karijeri? Rolan Garos! Organizatori Otvorenog prvenstva Francuske direktni su krivci za sve ovo!

Ne direktno za samu povredu, jer je to nešto što ne može da se predvidi. Već za sve ono što je dovelo do toga. Prvo su sramotnim odlukama doveli Novaka do iscrpljenosti. Ugurali su meč Grigora Dimitrova na Centralni teren i tako primorali Srbina da svoj meč počne u 22.30 u subotu uveče i da ga završi u 3 ujutru u nedjelju. Dva dana je igrao meč trećeg kola.

Onda je u ponedjeljak izašao na megden Fransisku Serundolu i u prvom setu je bio savršen (6:1), a onda se u trećem gemu okliznuo i povrijedio koljeno. "Izgleda da je ispalo iz ležišta", viknuo je ka svojoj loži. I to je moglo da se spriječi, samo da su slušali molbe najboljeg igrača svih vremena koji ih je molio i kumio da češće čiste teren, jer je šljaka u lošem stanju.

Ni to nije pomoglo, dolazio je supervizor, razgovarao sa Novakom i dao neka potpuno bizarna objašnjenja, o čemu je i sam Ðoković pričao poslije meča. Nestvarno zvuči, ali niko se nije potrudio da usliši apele čovjeka koji ima 24 grend slem trofeja…

“Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se. Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Provjerila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudu. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima", rekao je Novak na konferencije poslije meča sa Serundolom.

Da ponovimo još jednom i na kraju - za ovo je kriv Rolan Garos! Sada se dovodi u pitanje i Novakovo igranje na Vimbldonu i na Olimpijskim igrama!