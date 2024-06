Najveća bruka u istoriji Rolan Garosa! Podmuklo saplitali Novaka na svakom koraku, dok nije odustao!

Novak Đoković je zbog organizatora na Rolan Garosu morao da se povuče. Oni su krivi za povredu.

Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa dan uoči četvrtfinalnog meča protiv Kaspera Ruda. Đoković je odluku donio danas, nakon što je na magnetnoj rezonanci očigledno utvrđeno oštećenje njegovog koljena, koje mu je prethodno pravilo problem i protiv Fransiska Serundola.

Đoković se na meču protiv Argentinca pojavio sa flasterom na koljenu, objasnio je da je nešto "osjetio", a potom se situacija drastično pogoršala u drugom setu protiv Serundola. Đoković je izvrnuo kojeno i prvobitno je sam "intervenisao", da bi poslije masaže i "pejnkilera" počeo bolje da igra i uspio je da prođe dalje poslije četiri i po sata borbe. Međutim, ipak je to bilo pod adrenalinom, problem je daleko ozbiljniji nego što se mislilo.

Kolika tačno pauza predstoji Đokoviću, tek će se utvrditi, naravno svi strahuju jer slijede Vimbldon i Olimpijske igre koje su mu apsolutni prioritet sezone, a takođe već znamo da je srpski teniser ostao bez prvog mjesta na ATP listi. Nakon što se povukao, ostao je bez 1.600 bodova i čeka ga pad na drugo, možda i treće mjesto.

Ko je kriv za povredu Novaka Đokovića? "Vruće glave" apsolutno može da se kaže da krivicu snose organizatori Rolan Garosa. Od početka turnira Đoković je upozoravao da ima "previše šljake" na terenu, da su klimatski uslovi - Sunce izašlo nakon nekoliko dana kiše - isušili podlogu i da je to napravilo problem. Nije dovoljno "kvašena", a istovremeno je nisu čistili češće od propisanog, poslije svakog seta, što ih je Đoković preklinjao.

"Uslovi su takvi bili ove godine zbog kiše, utiče to na vlažnost vazduha, na podlogu, bilo je blata. Na travi recimo ne možeš nešto mnogo da radiš, na betonu je tako, kako je, ali na šljaci to ima uticaja i to može da se riješi na neki način. Rolan Garos je najbolji na svijetu kada je u pitanju briga o šljaci. Poznajem ljude koji to rade, pričao sam sa jednim od njih na zagrijavanju prije meča o čišćenju terena kada god bude prekid, da vode više brige o terenu. Sunce je izašlo poslije mnogo kišnih dana, to je uticalo na teren. Posebno te prve slojeve šljake. Ne znam šta su uradili. Sklonili su neku šljaku, kao da je nije bilo na terenu. Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se", rekao je Đoković.

"Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Provjerila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudu. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumijem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima...".

I ne samo da je Đoković igrao u uslovima u kojima je rizikovao povredu, nego su ga organizatori "uništili" i rasporedom. Tako je morao u noći između subote i nedjelje da igra do tri ujutru, da bi već u ponedjeljak njegov meč bio zakazan za popodne. U ta dva meča Đoković je igrao više od devet sati i njegovo tijelo nije imalo vremena za oporavak. Posebno u 38. godini...