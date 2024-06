Ovo je klinika u kojoj je Đoković operisan: Odmah u Parizu otišao "pod nož", jasno je i zašto!

Novak Đoković operisan je na jednoj klinici u Parizu, a sada je otkriveno i na kojoj. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Izvor: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Novak Đoković odlučio je da se operiše kako bi bio spreman za Olimpijske igre. On izbjegava da da ide "pod nož", poznato je da preferira drugačije načine oporavka i zaliječenja povreda, što možda i najbolje govori o tome koliko želi da predstavlja Srbiju i da se bori za olimpijsku medalju.

Otkriveno je i u kojoj pariskoj klinici je operisan. Klinika se zove "Ramsaj Sante" i nalazi se u blizini centra grada. Tamo je operisan od strane najvećih stručnjaka u ovom poslu i oporavak bi trebalo da traje oko tri nedjelje, ali je jasno da su male šanse da će igrati na Vimbldonu.

Jednostavno, njegov cilj je učešće na Olimpijadi u Parizu i prelazak sa šljake na travu, pa povratak na parisku šljaku bio bio težak zadatak i za igrače koji su zdravi i u punoj formi. Dakle, sada slijedi period rehabilitacije, a o svemu će više da bude poznato u narednom periodu. Očekuje se i da će uskoro i Nole da se oglasi.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Do povrede je došlo na meču protiv Serundola, poslije lako dobijenog prvog seta je proklizao i pao u trećem gemu drugog i tada je došlo do problema sa koljenom.

"Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se. Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Provjerila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudu. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumijem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima", rekao je Novak Đoković na konferencije poslije meča sa Serundolom.

(MONDO - N. S.)