"To je velika Novakova greška!" Bivši selektor Srbije: Đoković želi i hoće, daće i Bog

Nekadašnji selektor Bogdan Obradović analizirao sve što se dešava Novaku Đokoviću.

Novak Đoković je završio učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu, zbog povrede koljena. Magnetna rezonanca koju je obavio u utorak popodne pokazala je loše rezultate, pa je srpski teniser već za sredu zakazao operaciju, nakon koje će pokušati da se oporavi za nastup na Olimpijskim igrama. Sve što se ovih dana dešava u životu najboljeg svih vremena prilikom gostovanja na televiziji "K1" prokomentarisao je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.

Iskusni teniski trener zaključio je da se Novaku "žuri", odnosno da želi što prije da se vrati na teren, gladan velikih pobjeda i titula na najvećim svjetskim turnirima. Po njegovim riječima, Novak je u prošlosti sačuvao svoje tijelo i zbog toga ima luksuz da i sa 37 godina pripada samom svjetskom vrhu.

"Sve je individualno, želimo mu brz oporavak. Sve se troši u svakom sportu. Novak možda ima godina koliko ima, ali ima barem jedno 15 manje nego što ih ima realno. Sačuvao je svoje tijelo, nije bio mnogo povređivan, znam da je imao nekih problemčića sa koljenom davno, ali ništa nije bilo ozbiljno. Dobro je da je ovako brzo odreagovao, to znači da je odlučan da se što prije vrati na teren i pripremi za OI. On to toliko želi", rekao je Bogdan Obradović i dodao: "U zavisnosti od operacije, koje su neke obilnije neke malo manje, daće Bog da nije ovo bilo toliko ozbiljno. Bio je u pitanju meniskus, ali ima i blažih oblika."

Jasno je da su Olimpijske igre glavni cilj Novaka Đokovića i da će pokušati da zaigra na Parizu, na istim terenima koji su mu prethodnih dana pravili probleme. Novak želi da osvoji zlato za Srbiju, što je jedan od rijetkih teniskih uspjeha koji do sada nije ostvario - reprezentaciji je već donosio titule u Dejvis i ATP kupu, zajedno sa saigračima, dok iz Pekinga 2008. godine donio bronzanu medalju.

"Imamo nekoliko mečeva gdje se odlučivalo u pet setova. Sa te strane kada dvojica koji su fizički ipripremljena igraju jedan protiv drugog u ovakkvim uslovima, da će biti ovako teško. Ovo je i jedna realna smena generacija koje dolaze. To je plejada od nekih desetak igrača koji igraju tenis kakav i Novak i koji imaju izuzetan motiv da Novaka i ostale igrače pobjeđuju i koji imaju neku svoju putanju. Mi smo naviknuti na igrače poput Novaka, Rafe, Federera, ali tu su sada i neka nova imena. Po kvalitetu tenisa, od početka žrijeba Novak ima daleko jače i ozbiljnije protivnike nego što ih je imao ranije. Tu dolazi taj dio priče o zamoru materijala i jednog velikog opterećenja, da ima ideju da osvoji OI, čak je u nekoj izjavi rekao da će da igra i sljedeću Olimpijadu", rekao je Obradović i osvrnuo se na stanje podloge: "Teren je bio malo blatnjaviji nego što bi trebalo da bude. Organizatori su očigledno donijeli odluku da ne urade ništa. To nije definisano pravilo. Igrali smo Dejvis kup protiv Belgijanaca, kada je Novak došao iz Australije, gdje su oni napravili bukvalno blato, gdje Nole nije mogao da trenira. Mi smo tražili da dođe taj stručnjak sa Rolan Garosa gdje je on skinuo taj dio i postavili su novi, što je potpuno promijenilo izgled terena. To su mogli da urade i ovdje. Ne govorim o favorizovanju ili neprijateljstvu, ali ja pamtim u prošlosti, kada su se za Federera neke stvari sređivale i išlo mu se na ruku, takve stvari se za Novaka ne čine. Znam za neke treninge i situacije, gdje tretman prema takvom šampionu nije bio isti kao prema Rafi i Rodžeru. Nismo pričali o tome, a on je ćutao. Teren je trebalo drugačije pripremiti i to njemu nije toliko prijalo, posebno s obzirom na umor i zamor. Lakše se krećete kada je teren suvlji, kada je teren vlažan, teže se udara lopta i stvara više stresa, više zamora, i naravno da Alkaraz neće ni primijetiti to, dok će na Novaka to dosta uticati. Ti mali elementi su zaista značajni, kao i u fudbalu."

Obradoviću se nije svidjelo što su Novak Đoković i njegov tim jasno stavili u prvi tim Olimpijske igre, jer smatra da je to pojačalo pritisak na najboljeg tenisera svih vremena. "Jednostavno, Novak želi i hoće. Osjeća da može. Treba razumjeti i njega. On je morao da igra ove turnire, jer ne možete da redukujete sve i da odete na OI gdje igraju najbolji. To je posebno psihološko opterećenje. Mislim da je velika greška iz Novakovog tima i njegova što su uopšte pričali o tome, jer se to još više pumpa i stvara se još veći pritisak. Trebalo je držati to malo za sebe. Čitava ta ideja je stvorila toliki pritisak da vas to izjede iznutra. On je iskren i rekao je to javno, da mu je to cilj i onda su krenule razne priče. Vraćate se u tu zonu pritiska, a to nije lako. Ubijeđen sam da će se vratiti i osvojiti još neki grend slem, jer znam da Novak mrzi operacije, ne voli hemiju, tablete, niti išta od toga. Kada je imao taj motiv da se odmah podvrgne svemu tome, to znači da ima još veći motiv da osvaja još grend slemova i da osvoji Olimpijske igre", zaključio je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.