"Ovo je samo vaša greška!" Svi ćute, jedino Mekinro brani Novaka: Žestoko napao Rolan Garos!

Džon Mekinro bez dlake na jeziku o situaciji sa Novakom Đokovićem na Rolan Garosu.

Srpski teniser Novak Đoković morao je da se povuče sa Rolan Garosa zbog povrede kolena, a u međuvremenu je podvrgnut i operaciji kako bi bio spreman za Olimpijske igre. Đoković nakon svega nije (još) "upirao prstom" u krivca za povredu, ali jasno je da najveću odgovornost snosi organizator.

Đoković je više puta objašnjavao da je previše šljake na terenu i da bi bilo korektno da se češće čisti, da ne bi upravo došlo do povrede, ali su ga supervizor, sudija i ostali ignorisali. Takođe, Đoković je u razmaku od 48 sati igrao dva meča koja su trajala skoro deset časova, a jedan od njih završen je u tri ujutru. Da li je to u redu prema najtrofejnijem ikad, aktuelnom šampionu i jednim od najstarijih učesnika turnira? Svi se boje da kažu sem legendarnog Džona Mekinroa.

"Velika greška organizatora je što su stavili 37-godišnjeg Novaka Đokovića na teren u 22.30 bez razmišljanja koliko bi njegov meč sa Musetijem mogao da potraje. Vremenski uslovi su bili jako loši, bili su u kompikovanoj situaciji. Razumijem da su htjeli da sve postignu, ali bilo je drugih solucija da se ne ubacuje meč Bergsa i Dimitrova u program. Novaka je koljeno još mučilo sedmicama, a poslije meča je legao da spava u sedam ujutru i da se onda vrati da igra dan i po kasnije. To je izazov za sve. Borio se opet pet setova, to je previše, čak i za Novaka. Iako nismo sto odsto sigurni, to je jedan od razloga što je povrijedio koljeno. U svakom slučaju, tako se ne tretira bilo koji igrač, a kamoli najbolji na svijetu...", poručio je Mekinro za francuski list "Le Figaro" napravivši sjajnu paralelu sa fudbalom: "Ovo donosi samo loš imidž tenisu. Kad je finale Svjetskog prvenstva počelo u 22.30?".

Umjesto da se Đoković u srijedu bori sa Kasperom Rudom za polufinale Rolan Garosa, operisan je na klinici u Parizu i prema prvim informacijama čeka ga pauza od tri sedmice. To najvjerovatnije znači da će Đoković propustiti Vimbldon, jer je opasno da se "prebacuje" na travu uoči Olimpijskih igara u Parizu, što je turnir koji se takođe igra na šljaci.

Od ponedjeljka, Novak Đoković više neće biti najbolji teniser svijeta jer će ga preskočiti Janik Siner, dok ako Đoković ne bude igrao na Vimbldonu, čeka ga još veći pad na ATP listi.