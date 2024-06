Novak žestoko udario na Rolan Garos: Odmah ga podržale šampionke, svima je jasno osim Francuzima!

Novak Đoković i njegova organizacija nastavljaju borbu.

Nakon što se zbog toga što je morao da igra meč trećeg kola protiv Lorenca Muzetija povrijedio u četvrtom kolu, Novak Đoković je morao da se povuče sa Rolan Garosa. Sada se zbog noćnih mečeva na ovom turniru požalila teniska organizacija PTPA koja se predvođena upravo Novakom bori za bolji položaj tenisera.

Nedavno su i ATP i WTA dogovorili da mečevi na turnirima ne počinju kasnije od 23 časa, ali grend slemovi ne podliježu tim pravilima i nažalost teniseri su primorani da igraju mečeve usred noći!

"Imperativ je da grend slemovi, lideri organizacije, organizatori turnira i igrači kroz PTPA kao svoju organizaciju zajedno nastupe i pronađu rješenje koje će spriječiti da se mečevi završavaju tako kasno. Da li je to kroz zabranu tih mečeva ili kroz neko drugo rješenje. Znamo da mečevi koji se završavaju veoma kasno imaju izuzetno negativne posljedice i tjeraju igrače u pozicije koje nisu fer, nisu sigurne i nisu zdravi uslovi za rad. Ipak to nastavlja da se dešava zato što ne postoji spremnost da se prizna ovaj problem i da se na prvo mjesto stave interesi igrača. U prethodnim danima nekoliko sportista je pričalo da je moralo da igra do ranih jutarnjih časova. Jedna od posljednjih koja je to uradila Ons Žaber koja je članica naše organizacije", navodi se u saopštenju.

Ons Žaber je u četvrfinalnom meču izgubila od Koko Gof, a onda je poslije meča istakla da nije zdravo za bilo koga da igra tako kasno.

"Mi zaslužujemo bolji raspored. Pričali smo o tome u Australiji, a opet ovdje pričamo o tome. Čak i za vas novinare mislim da nije zdravo da imamo mečeve koji traju do kasno. Nije dobro ni za koga. Moramo da nađemo način da svi budu srećni - igrači, novinari, timovi. Skupljači loptica su mladi, a oni su na terenu kada je veoma kasno. Mislim da to nije logično", rekla je ona.

Najbolja teniserka svijeta Iga Švjontek je rekla da voli da igra preko dana jer "voli da spava normalno", ali da mora da pristane na svaki termin. Na to je takođe reagovala Novakova organizacija.

"Nažalost, Iga ima pravo, igrači nikada nisu imali prava da se pitaju o rasporedu i zato PTPA postoji, da pojača njhov glas i da se bori za njih. Mi smo posvećeni dobrobiti igrača i načinima da oni uspiju da igraju najbolje moguće. Odavno je trebalo da se svi u tenisu sastanu i pronađu rješenje. Mnogo je toga što utiče na raspored", navodi se u saopštenju.

