"Nije normalno šta su uradili Novaku!" Ljekar bijesan na Rolan Garos: Niste ga slušali, zato se povrijedio!

Stručno mišljenje je jasno, Rolan Garos je itekako imao udela u povrijedi Novaka Đokovića.

Izvor: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Novak Đoković je završio sa Rolan Garosom zbog povrede meniskusa koju je doživio u četvrtom kolu u meču sa Fransiskom Serundolom. Odmah je otišao na operaciju, a mnogi su za njegovo zdravstveno stanje optužili i sam turnir. Meč koji je igrao do tri ujutru sa Lorencom Musetijem svakako je doprineo povredi, a to smatra i poznati fizijatar Goran Rodić.

"To definitivno nije normalno. Znate da je u tenisu ograničeno vrijeme do kada može da se igra osim na grend slemovima. Uostalom mora da se vodi računa o tome. Nije to normalno, pa pobogu ne može čovjek u to doba da sjedi i gleda dva filma zaredom da ne zadrijema, a ne da pretrči desetine kilometara u promjeni ritma", rekao je Rodić za "RTS".

On je istakao da vjeruje u potpuni oporavak Novaka Đokovića u francuskoj klinici koju mu je preporučio Nikola Karabatić, ali se plaši da bi od sada rivali mogli da iskoriste informaciju o povredi protiv Novaka. Svi će znati da je rovit, kako god i kada god se vrati na teren.

"Ranije se to i krilo kad se igrač povrijedi, jer je to adut za potencijalne protivnike. Međutim sada oni znaju da je to urađeno, da je to rovito. Nisam pristalica teorija zavjere, ali ne bi bilo nenormalno da neko ovo iskoristi. Da krene previše da ga šeta po terenu, da vidimo promjene pravaca nagle, kratke lopte na koje češće mora da istrčava, da to koljeno namuči", istakao je poznati ljekar.

Godine su za Novaka samo broj i njegovih 37 ne znači puno. To je samo broj na papiru, a Đoković je i dalje u sjajnoj formi i čak nije ni morao da se operiše. Uradio je to samo da bi bio siguran da će biti spreman za Olimpijske igre u Parizu, čak i koju sedmicu ranije za turnir u Hamburgu.

"On kada je zdrav je nepobjediv, to je jasno. Njegovih 37 godina ne znači ništa jer su njegovi biološki potencijačli fantastični i dalje i to uopšte nije sporno. Da bi se meniskus pocijepao više se radi o prekomernoj sili. Kada je čovjek stariji naravno on se haba, potrošen je i njegova mogućnost kidanja je veća kod meniskusa koji su malo istrošeni. Ali 37 godina defintivino nije mnogo", dodao je on.

Što se tiče same povrede, ona se desila na šljaci, a vjerovatno i zbog same šljake. Đoković se svađao sa organizatorima i supervizorima tokom mečeva i isticao da teren mora da se natopi kako bi podloga bila ujednačenog kvaliteta, ali to niko nije htio da uvaži. I sada imamo situaciju da više nema najboljeg ikada na turniru.

"Moglo je da uzrokuje svašta, a ovdje je problem definitivno bio podloga jer povrede meniskusa se dešavaju u nekoliko situacija. One su vrlo česte kod proklizavanja. Novak je poznat kao sportista koji proklizava, ali on to radi sa mjerom i ima gipkost. Ali kada proklizavate on mora da zna šta očekuje od podloge. Ako je ona u jednom dijelu vlažna, pa poslije suva, na šta se on na vrijeme i požalio, to je problem. Tako i na Vimbldonu kada na kraju turnira trava nestane na nekim dijelovima terena. To su podloge koje su užasno nezgodne i pravi mamac za povrede koljena", završio je Goran Rodić.