Leotar predstavio novajliju: U Trebinje stigao bivši prvotimac Izviđača i Slobode!

Trebinjci su tabor pojačali reprezentativcem BiH.

Rukometni klub Leotar spremaće se tokom ljeta za novi nastup na evropskoj sceni.

Trebinjci, koji su zauzeli četvrto mjesto u Premijer ligi BiH i stigli do finala Kupa BiH, već su počeli sa formiranjem igračkog kadra za narednu takmičarsku godinu, a s tim u vezi u klub iz Hercegovine stiglo je prvo pojačanje.

Trebinjsku ekipu pojačalo je lijevo krilo Mirko Mišetić, koji u Leotar dolazi iz tuzlanske Slobode. Takođe, tokom karijere još je nastupao za Izviđač, Međugorje i Zrinjski.

"Raduje me što sam postao član Leotara jer smatram da je to pravi izbor za moj dalji razvoj kao igrača. Za Leotar sam se odlučio iz razloga jer je Trebinje zdrava sredina te sam čuo samo najbolje o ljudima u i oko Kluba. Također su me privukle i visoke ambicije kluba kako na evropskoj sceni tako i u domaćem prvenstvu. Nadam se da ću svojim igrama opravdati ukazano povjerenje te da ćemo zajedno proživjeti lijepe sportske trenutke", istakao je Mišetić povodom potpisivanja ugovora.

Istovremeno, ugovor sa Leotarom ranije je produžio pivot Radovan Uljarević.

