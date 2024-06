Đoković dobio odličnu vijest sa Vimbldona! Bolje od ovoga nije moglo, šanse za titulu su se povećale!

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu do 25. grend slem titule i šta ga čeka na Vimbldonu.

Novak Đoković igraće na Vimbldonu, jasno je to svima sada poslije žreba za treći grend slem sezone. Trening koji je odradio sa Janikom Sinerom očigledno mu je potvrdio da može da se takmiči i da igra na najvišem nivou. Da to nije slučaj, povukao bi se sa turnira prije žrijeba i prepustio bi to mjesto nekom drugom. Ovako dvadesetak dana poslije operacije meniskusa uspio je da se oporavi i da dođe u London.

Žrijeb je završen, zna imena protivnika na putu do osme vimbldonske titule i 25. grend slem trofeja. Jasno je da je najveći problem u svemu ovome nedostatak mečeva. Novak tako funkcioniše kroz cijelu karijeru i činjenica da nije bio u stanju da trenira više i da proba da podigne još više svoju formu i nivo igre mogla bi da bude najveća prepreka u Londonu.

Zbog svega toga bilo je bitno i da li će ga sreća pogledati na žrijebu i može se reći da je Fortuna bila na njegovoj strani. Imaće dovoljno vremena da pronađe pravi ritam i da bude što bliže svom maksimumu. Posebno zbog toga što će u prva tri kola imati rivale od kojih je mnogo kvalitetniji i koji bi trebalo da mu posluže kao neka vrsta treninga za ono što slijedi.

RIVALI NA POČETKU TURNIRA

Prvi protivnik biće mu kvalifikant iz Češke Vit Kopriva (27). Njih dvojica se do sada u karijeri nisu sastajali. Podatak da je Čehu najveći uspjeh u karijeri 111. mesto i da nije osvojio nijednu titulu govori o velikoj razlici između njih dvojice.

Rival u drugom kolu biće mu ili kvalifikant iz Španije Alehandro Moro Kanjas ili dobitnik specijalne pozivnice iz Velike Britanije Džejkob Firnli. Ni sa jednim ni sa drugim se do sada nije sastao. Britanac ima 22 godine i nalazi se na 271. mjestu na rang listi, dok je Španac godinu dana stariji, trenutno je 189. na listi, a najveći uspjeh mu je 172. mjesto. Još jedan meč koji bi trebalo da bude rutina za Novaka.

Prema projektovanom žrijebu u trećem kolu rival bi trebalo da mu bude Tomas Martin Ečeveri (Argentina) ili Aleksej Popirin (Australija). To bi mogao da mu bude prvi veći test. Sa Argentincem je igrao tri puta i sva tri puta je slavio. Sa Australijancem se susreo dva puta i dobio je oba meča. Zanimljivo je da se sa obojicom susreo na ovogodišnjem Australijan openu.

NA REDU SU FAVORITI

Projektivani žrijeb kaže da bi protivnici u četvrtom kolu mogli da mu budu Holger Rune (Danska) ili Karen Hačanov (Rusija). Tu u još i Tijago Sejbot Vild (Brazil) i Kristofer Jubenks (SAD). Sa Dancem je Đoković odigrao pet mečeva, dobio je tri. Protiv Hačanova je odigrao 10 mečeva, devet je dobio, a prvi im je bio baš na Vimbldonu 2018. godine.

Protivnik u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Hubert Hurkač (Poljska), Aleks de Minor (Australija) i Feliks Ože-Alijasim (Kanada). Poljaka je dobio u svih sedam okršaja, dva su bila na Vimbldonu i njegovi servisi mogli bi da mu naprave problem. Sa australijskim igračem je igrao tri puta, dobio je dva. On se nalazi u odličnoj formi ove sezone, trenutno je na 9. mjestu. Zanimljivo je da protiv Kanađanina ima neriješen skor (1-1).

SINER I ALKARAZ TEK U FINALU

Da pređemo na završne borbe. Ukoliko Novak dođe do same završnice u polufinalu mogao bi da igra protiv Aleksandera Zvereva (Nemačka), Andreja Rubljova (Rusija) ili Stefanosa Cicipasa (Grčka). Od svih njih najopasniji rival svakako je Nijemac koji je igrao finale Rolan Garosa, a Noleta je dobio u četiri od 12 mečeva, najteži poraz nanio je Srbinu u finalu Olimpijskih igara u Tokiju. Rubljov je u padu forme, ima mnogo ispada na terenu, muči se i pitanje je da li će uspjeti da dođe do završnice. Nešto slično je i sa Grkom koji je bez sumnje odličan igrač, ali nema mentalnu snagu za grend slem trofeje. Đoković ga je dobio u 11 od 13 mečeva, jedina dva Cicipas dobio je 2018. i 2019. godine.

Da je Novak imao dobar žrijeb govori to da je izbjegao Karlosa Alkaraza (Španija), Janika Sinera (Italija) i Danila Medvedeva (Rusija). Sva trojica su drugoj polovini žrijeba i ostaje da se vidi ko će od njih uspjeti da se probije do borbe za pehar. Španac brani titulu, dok su Italijan i Rus prošle godine igrali u polufinalu.

