Strahinja će se boriti za bronzu! Šansa za prvu medalju Srbije - protivnik mu predao repasaž

Džudista Strahinja Bunčić mogao bi da Srbiji donese prvo odličje.

Izvor: RTS/Screenshot

Srpski džudista Strahinja Bunčić oduševio je jutros sa dvije pobjede na Olimpijskim igrama u Parizu, ali put ka zlatnoj medalji nije mogao da nastavi i nakon trećeg meča - poražen je u borbi za polufinale od Denisa Vijerijua iz Moldavije, ali tu nije kraj njegovog puta. Strahinja će imati priliku da se domogne bronze kroz repersaž, a u njemu će imati samo jednu borbu - kasnije u toku dana.

Po prvobitnom planu Strahinja Bunčić je trebalo da se bori protiv Nuralija Emomalija u polufinalu repasaža. Do tog meča neće doći, pa će ljubitelji džudoa imati priliku da gledaju samo tri okršaja muškaraca u kategoriji do 66 kilgorama. Program počinje u 16:00, a nakon te tri borbe idu četiri meča dama u kategoriji do 52 kilograma. Tek nakon toga, a sigurno ne prije 17:00 časova, Strahinja Bunčić će se boriti za prvu medalju Srbije u Parizu.

Njegov rival Nurali Emomali iz Tadžikistana povrijedio se i to veoma nezgodno u četvrtfinalnom meču protiv Ebe Hifumija iz Japana i neće moći da nastupi u tom dvoboju. Nakon što je japanski džudista uspio da ga obori, Nurali se nezgodno dočekao na ruku i tako povrijedio zglob šake, zbog čega je ostao da leži na tatamiju dok mu se ukazivala medicinska pomoć.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Kako Emomali ne može da nastavi takmičenje u Parizu, Strahinji će samo još jedna pobjeda donijeti olimpijsku medalju. Za nju će se srpski džudista boriti protiv poraženog iz okršaja Denisa Vijeirua i Abea Hifumija. Moldavca već dobro poznaje jer je od njega poražen, a Japanac bi bio novi izazov za Srbina koji može da donese prvu medalju u Parizu.

Podsjećamo, Srbija ove godine ima šestoro predstavnika na Olimpijskim igrama u džudu. Milica Nikolić je završila takmičenje prvog dala, porazom u osmini finala, a do kraja će nas u Parizu, uz Strahinuju, predstavljati još i Marica Perišić, Milica Žabić, Nemanja Majdov i Aleksandar Kukolj.