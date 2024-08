Aleksandar Kukolj nije mogao da vjeruje šta je sudija uradio: Stopirao borbu kad je vidio semafor!

Srpski džudista se nije malo iznenadio kada je vidio za šta je sudija rivalu dodijelio bod i pobjedu!

Izvor: Eurosport/Prinstscreen

Ne prestaju problematične odluke na Olimpijskim igrama u Parizu! Nakon što je Nemanja Majdov bio bijesan nakon što je eliminisan u prvoj borbi kategorije do 90 kilograma sada je i Aleksandar Kukolj bio u šoku kada je sudija meča dodijelio vazari Mađaru Žomboru Vegu.

Na 40 sekundi do kraja duela jeste Kukolj pao na bok, ali ne zahvaljujući zahvatu Mađara. Zato su i sudije zastale da vide kakva je situacija, pa na kraju dodijelile poen Mađaru. Borba se nastavila, a da to Kukolj nije ni registrovao, pa je tražio da se na 25 sekundi do kraja meč prekine.

Bio je u čudu kada je vidio da je pred eliminacijom, probao je da napadne Vega, ali do kraja meča je korpulentni Mađar uspio da se odbrani i da prođe dalje. Pogledajte sporni momenat borbe:

Pogledajte 00:51 Aleksandar Kukolj borba na OI Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

Poslije meča je prišao svom treneru jako začuđeno i zapitao se kako to da je mogao da bude dodijeljen vazari rivalu kada je on napao. Ipak ništa to nije promijenilo i još jedan srpski džudista je završio takmičenje na Olimpijskim igrama.

(MONDO)