Brejkdens hitno izbačen sa Olimpijskih igara: Mijenja ga sport kojeg nije bilo 128 godina!

Brejkdens nije sport, rekli su mnogi, i izgleda da ih je Međunarodni olimpijski komitet poslušao.

Izvor: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Mnogo se buke diglo oko brejkdensa na Olimpijskim igrama u Parizu! Ovo je bio eksperimentalni sport na Igrama, ali se skoro nikome nije svidio. Australijanka Rejčel Gan sa umjetničkim imenom Rejgan je posebno razbjesnila navijače svojim nastupom za koji nije dobila ni bod. Sada je objavljeno da u Los Anđelesu 2028. godine neće biti brejkdensa i teško da će se ova disciplina vraćati na gire.

"Razočaravajuće je što brejdensa neće biti u Los Anđelesu, pogotovo jer nismo stigli ni da se pokažemo. Možda je ovo preuranjeno, mislim da se sad kaju. Šta je uopšte olimpijski sport? Šta je sličnost između dresure i plivanja, sprinta i petoboja? Brejkdens je atletski, zahtjeva veliku posvećenost i donosi veliko uzbuđenje", istakla je upravo Rejgan na vijest da neće moći da se takmiči u LA-u.

A umjesto brejkdensa na Olimpijske igre će se vratiti sport koga nije bilo 128 godina! Igraće se kriket i to njegov T20 format! Ovaj sport je bio na Olimpijskim igrama samo 1900. godine. Tada su u Parizu igrale samo selekcije Velike Britanije i Francuske i pobijedili su Britanci. Domaćinima je pripalo srebro, a drugih ekipa nije bilo.

Kritket je inače jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, iako u Evropi rijetko gdje ima popularnost osim u Velikoj Britaniji. Proširila ga je britanska imperija svojim kolonijalnim pohodima i to je najpopularniji sport u Indiji, Pakistanu, Bangladešu, Avganistanu u Australiji i na Karibima.

Prethodno Svjetsko prvenstvo održano je 2024. godine, a domaćin su bile "Vest Indis" tj. kriket tim karipskih država u kojima se govori engleski - Barbadosa, Gvajane, Jamajke, Trinidada i Tobaga, Angile, Atnigve i Barbude, Britanskih Djevičanskih Ostrva, Monserata, Sent Kitsa, Nevisa, Sent Martena, Američkih Djevičanskih Ostrva, Dominike, Grenade, Svete Lucije i Sent Vinsenta i Grenadina. Nastupale su Namibija, Južna Afrika, Uganda, Kanada, SAD, Vest Indis, Afganistan, Bangladeš, Indija, Nepal, Oman, Pakistan, Šri Langa, Australija, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Engleska, Irska, Škotska i Holandija, a u finalu je Indija bila bolja od Južne Afrike.