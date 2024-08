Troicki nedužan izbačen iz tenisa, tretirali ga kao zlikovca: Sinera "uhvatili" u dopingu i nikom ništa

Viktor Troicki sigurno proživljava teške trenutke kada vidi da Janik Siner uprkos tome što je bio pozitivan na doping testu nije dobio nikakvu specijalnu kaznu. Njega su zbog propuštanja doping testa, za šta nije bio kriv, izbacili na duže vrijeme iz tenisa.

Tenis ne pamti veći skandal od trenutnog u čijem je središtu trenutno najbolji igrač planete Janik Siner. U dva uzorka njegove krvi tokom marta pronađena je zabranjena supstanca klostebol, a sve dok ATP u utorak nije objavio da se "sve slučajno dogodilo i da nije kriv", niko u javnosti nije ni znao da je pod istragom!

To je razgnijevilo brojne njegove kolege koji su u šoku da je tako važna stvar čuvana u tajnosti, pa su brojni među njima već osuli paljbu po Janiku Sineru. Među njima je najglasniji bio Nik Kirjos, koji je tražio da Sinera izbace na dvije godine iz tenisa, dok svi uviđaju i da je najveći problem što kazne za tenisere nisu konzistetne. Već se dešavalo da teniseri budu suspendovani i na po dvije godine iz tenisa zbog toga što se u njihovoj krvi našla zabranjena supstanca, tako da nije baš prijatno čuti da to može da se riješi "ispod radara" bez posljedica.

Šta će reći Simona Halep, Marija Šarapova, kako će reagovati Mikael Imer? Svi oni su prošli kroz sličnu stvar kao Janik Siner, a možete li samo da se stavite u kožu Viktora Troickog - koji je bio suspendovan na 18 meseci iz tenisa, iako u njegovoj krvi nije bilo ničega zabranjenog?

Tokom mastersa u Monte Karlu, Viktor Troicki nije bio na doping testu zato što se osjećao loše poslije meča i zamolio je doktorku da to uradi ujutru. Dozvolila mu je, a potom je nastao haos jer to nije bilo dozvoljeno. Kao posljedica toga, Troicki je kažnjen sa čak 18 mjeseci van tenisa, da bi na Sudu za sportsku arbitražu uspio to da smanji "samo" na godinu dana. Kako je to fer u odnosu na privilegije koje je imao Janik Siner?

"Izgubio sam meč u Monte Karlu, jutarnji meč. Vratio sam se kasno iz Amerike, promjena vremenske zone i nisam se najbolje adaptirao na vrijeme. Prvi meč u Monte Karlu startuje u 10.30. Loše sam se osjećao na terenu i izgubio sam dosta glatko - 6:1, 6:1 od Nieminena, koga sam inače dobijao dosta glatko prethodnih puta. To nije opravdanje, jednostavno sam se osjećao slabo. Izabran sam za doping kontrolu poslije meča. Prvo sam radio urin, a potom je trebalo i krv da dam. Pošto imam fobiju od igle i od davanja krvi - ne smijem da gledam, moram da legnem - pitao sam doktorku da li je bilo moguće da ne uradim test. Osjećao sam se loše, a imam problem sa vađenjem krvi i bude mi još gore. Dvaput sam pao u nesvijest od vađenja krvi", pričao je srpski teniser u jednom ranijem intervjuu za "Wish&Go" podkast.

"Doktorka koja je bila glavna i odgovorna rekla mi je da je to skroz OK i da ne moram da brinem. Provjeravao sam i više puta sam je pitao da je to sigurno u redu. Dala mi je kontakt glavnog odgovornog iz Svjetske antidoping agencije, sa kojim sam na kraju imao problema. Zvali smo ga direktno, ali dala mi je, vjerovali ili ne, pogrešan broj. Poslije toga nam je diktirao cijeli tekst koji treba da napišem i objasnim zašto ne mogu da dam krv, iako mi je ona pred mojim trenerom rekla da neću snositi nikakve posljedice. Ubijedila me je da je sve u redu."

Oduzeli su mu bodove na ATP listi, nisu mu dali čak ni da gleda uživo Dejvis kup reprezentaciju Srbije, ponašali su se prema njemu kao da je zlikovac: "Oni određuju svoje sudije i sve je na njima. Angažovao sam dobar tim advokata, na čemu sam izgubio dosta novca. Dali su mi 18 mjeseci na prvom suđenju, tu nismo imali nikakve šanse. Doktorka je bila prisutna, dovedena je kao svjedok. Moj trener je dao izjavu, ali je ona odbijena jer je navodno pristrasan. Bila je njena riječ protiv moje, da bi ona kazala da me je upozoravala kako mogu da snosim posljedice i da budem suspendovan. Sjedila je prekoputa mene, ja sam planuo, htio da skočim na nju, smirivali su me u sudu. Nisam mogao da podnesem nepravdu. Nekoliko puta sam je prekidao i pitao o čemu priča i da li je normalna. To su bile nebuloze. Svi testovi su bili negativni, samo procedura nije bila ispoštovana."

"Poslije suđenja u Londonu mogao sam da se žalim u Lozani. Bio je specifičan slučaj, koji se ranije nije desio i minimalna kazna za propuštanje testa bila je 12 mjeseci. Moja je krivica što nisam dao krv i što sam joj vjerovao. Interesantno je to da su je izbacili iz tenisa, nikada više u njemu nije učestvovala."

Podsjetimo, Viktor Troicki je karijeru završio 2021. godine i potom je počeo trenersku karijeru. Ovog ljeta je kao selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije sa Novakom Đokovićem osvojio zlatnu medalju.