Ekspert za doping traži da Sinera izbace iz tenisa! "Ovo jako smrdi... Pa šta ako je prvi? Kaznite ga"

Oglasio se doktor iz Njemačke koji traži da Janika Sinera izbace iz tenisa, u skladu sa pravilima Svjetske anti-doping agencije (WADA).

Izvor: Profimedia/Marco Steinbrenner / Zuma Press

Janik Siner dva puta je bio pozitivan na doping testu tokom Indijan Velsa, dok je čitava javnost za to saznala tek kada se ATP oglasio samo da kaže da je "oslobođen optužbi". Zbog neobjašnjive tajnovitosti čitavog procesa, i ranijih represivnih mjera prema drugim teniserima koji su bili pozitivni na doping testu, mnoge Sinerove kolege su se očekivano pobunile i zahtijevaju objašnjenje, posebno jer je priča koja je prezentovana javnosti puna rupa.

Sada se oglasio i profesor doktor Fric Sergel, njemački ekspert za doping, koji je u intervjuu za tamošnji "Sport1" dao i svoj sud o čitavom slučaju: "Meni ovo jako smrdi. Izgovor o tome da je zabranjena supstanca apsorbovana preko kože se sve više koristi u posljednje vrijeme. Ovo je još jedan takav slučaj i mora da interveniše Svjetska anti-doping agencija (WADA)", rekao je.

"WADA mora da inteveniše, pošto je ITF član ove organizacije, i to tek od 2003. godine, što sve govori. Po mom mišljenju, sve ovo oko Sinera i dalje nije završeno. Klostebol je Klostebol i sam po sebi vodi do zabrane od dvije do četiri godine. Nema druge opcije. Siner je mogao da ide sa time na Sud za sportsku arbitražu, a ne na sud koji je usko povezan sa tenisom", objasnio je Sergel i dodao da samo pomenuta Svjetska anti-doping agencija može da ga suspenduje: "Ranije je trebalo da bude suspendovan, a već se dešavalo u tenisu da jednog ili dvojicu tenisera poštede. Nikada nisu tretirali sve podjednako."

Prema riječima eksperta za doping, sada mora da se podvuče linija i da se donese odluka zbog pozitivnog testa na doping jer je svako odgovoran za svoje tijelo. Ipak, postoji bojazan kod mnogih da se kola neće slomiti na najboljem teniseru svijeta, a upravo takva konstatacija zasmetala je Sergelu.

"Zašto ne bi? Ne vidim razlog da se to ne uradi sa najboljim na svijetu. Posebno sa najboljim na svijetu. Sjetite se primjera Bena Džonsona koji je ostao bez zlata na Olimpijskim igrama zbog dopinga. I tamo su pravili primjer. Nema veze da li je prvi ili 15, zašto bi Siner bio povlašćen?", upitao je doktor koji je rekao da mu je "presmiješno" objašnjenje o spreju koji je sadržao spornu supstancu i koji se dugo koristi u Italiji.

"Čak i da ga je masirao svakog dana, mislim da bi bilo vrlo teško da klostebol uđe u tijelo u takvoj količini da bude detektovan na samom doping testu", objasnio je ekspert za doping priču o milionitom dijelu grama.

I kada bi "progutao tu priču", ističe da njemu najviše smeta što su u tenisu i Sjedinjenim Američkim Državama druga pravila koja, kako sam kaže, nemaju veze sa sportom jer o svemu odlučuju arbitražni sudovi. Tada na scenu stupaju advokati koji mogu da sve predstave na način koji odgovara njihovom klijentu.

"Ako je neko pozitivan na klostebol, automatski je suspendovan. Treba da ide u državnu anti-doping agenciju, WADA, pa Sud za sportsku arbitražu. Kako to nije bilo sa Sinerom? Nikada nismo vidjeli ovakav primjer. Njegov slučaj je bio van pravila WADA, ja to stvarno ne razumijem", još jednom je ponovio ekspert za doping koji je evidentno nezadovoljan što se u sportu ponovo pojavljuju nečistoće i to se toleriše nauštrb drugih ciljeva.

U međuvremenu oglasio se i Sindikat profesionalnih tenisera (PTPA) Novaka Đokovića koji je u kratkoj poruci tražio sva pravila za sve tenisere, za šta se od početka zalažu.