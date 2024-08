Sinerov trener se oglasio zbog doping skandala: Optužio dvojicu kolega, a priča mu puna rupa

Trener Janika Sinera objasnio je da su za sve krivi članovi tima koji nisu znali da sprej koji je fizioterapeut koristio ima nedozvoljena sredstva, iako su ekspreti u svojim oblastima.

Izvor: YouTube/ESPN/ Tennis TV/Screenshot

Italijanski teniser Janik Siner bio je dvaput pozitivan na doping testu tokom Indijan Velsa i to na zabranjenu supstancu klostebol. Bez obzira što se radi o najvećem skandalu u tenisu u ovom vijeku, niko sem Sinera i njegovog tima to nije znao do 20. avgusta, kada je ATP saopštio da najbolji teniser svijeta nije kriv i da nesmetano može da nastavi da se takmiči.

Siner je izbjegao uobičajene kazne zbog korišćenja dopinga, što je pogodilo njegove kolege, a i dalje se postavlja pitanje kako je moguće da je profesionalni sportista - koji uz sebe ima tim stručnjaka - dozvolio da takva supstanca završi u njegovom tijelu? To ćemo još neko vrijeme sačekati da čujemo od Janika Sinera, pošto za sada njegova PR služba ne dozvoljava da se oglašava - sem saopštenjem - tako da je pred medije istupio Daren Kejhil.

Njegov trener, koji je radio sa Agasijem i Halep, odmah po objavi skandala gostovao je na ESPN-u, gdje je ponudio objašnjenje koje je u najmanju ruku bizarno. Iako je imao nekoliko mjeseci da se pripremi za obraćanje medijima, čini se da Kejhil nema još sva objašnjenja na "rupe" u priči Janika Sinera.

Tako su, prema njegovom objašnjenju, za sve krivi fizioterapeut Đakomo Naldi i član tima Umberto Ferara. Početkom marta, Naldi se posjekao na skalpel i na to niko nije obraćao pretjeranu pažnju, a Siner je upitao svog fizioterapeuta da li je koristio neku kremu. Rekao je da nije, za šta Kejhil kaže da je bilo tačno u tom trenutku, međutim potom mu je Umberto Ferara ponudio sprej koji sadri kostebol: "To je sprej koji se koristi u Italiji, a ja nisam čuo za njega. Ranije se već dešavalo da baš zbog tog spreja suspenduju neke tenisere u Italiji, nastavio je da koristi i masira Sinera, što nismo znali. Nije ništa uzimao Siner, ali je preko toga bio pozitivan na testu. Ne znamo kako se to desilo", ispričao je Kejhil.

Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA

Ono što nikako ne pije vodu je sljedeća stvar koju je ispričao Daren Kejhil: "Otkud tamo sprej? Umberto Ferara je u ovome već 50 godina, radio je sa mnogo tenisera, apotekama, pomaže Sineru i u dijeti, tako da ne znam šta se desilo. Vjerovatno ga je imao zbog sebe, ne znam što je dao to Đakomu Naldiju."

Bilo kako bilo, zbog greške eksperta sa pola vijeka iskustva, koji je slučajno dao zabranjeni sprej članu Sinerovog tima, Siner je bio pozitivan na doping testu što nije znao sve do mastersa u Majamiju - koji je osvojio. Nakon toga je bio suspendovan na samo nekoliko dana (?) poslije čega se žalio na odluku i zahtijevao hitno saslušanje, a čim je objasnio šta se dogodilo i ponudio razumno objašnjenje - zabrana je ukinuta i nastavio je neometano da se takmiči.

"Mi sa tim živimo već nekoliko mjeseci, bilo je izazovno i teško, posebno za Sinera. Najviše je propatio i on je taj koji je uprkos svemu tome morao da igra turnire. Tako da, bilo je jako teško i skidam mu kapu za to, posebno zbog rezultata koje je pravio. Ali, bilo je dana kada je bio fizički i psihički loše", objasnio je Kejhil.

Ono što niko nije objasnio već 24 sata je kako je moguće da niko nije znao da pet mjeseci najbolji teniser svijeta igra uprkos tome što je bio pozitivan na doping, pa zato ne čudi gnjev kolega Janika Sinera kojima nije svejedno zbog dvostrukih aršina.