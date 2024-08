"Svi znate da je i Nadal bio dopingovan": Ovo je rekla francuska ministarka! Rafa bio van sebe od bijesa

Rafael Nadal bio je strašno ljut zbog optužbi da koristi doping. Ovako je reagovao kada je to čuo i od francuske ministarke.

U danima velikog skandala oko dopinga Janika Sinera, svjetskog "Broja jedan", mnogi su se sjetili i situacije od prije nekoliko godina, kada je Rafa Nadal bio optuživan za doping. I to u Francuskoj, zemlji u kojoj je ostvarivao najveće uspjehe i čak 14 puta osvojio Rolan Garos.

Za razliku od Janika Sinera, koji jeste bio dopingovan i provukao se bez suspenzije, Rafael Nadal nije, niti je kao u Italijanovom slučaju ikad dokazano da je koristio nešto sumnjivo. A, kada je neko aludirao na to ili ga čak optuživao da se drogira, reagovao je veoma oštro. Tako je u proljeće 2016. najavio tužbu protiv bivše francuske ministarke sporta Rozlin Bašlo-Narken, a sve zbog njenih navoda da je Rafa 2012. napravio pauzu jer je bio pozitivan na doping-testu.

"Umoran sam od tih stvari. Pustio sam nekoliko puta da to prođe tek tako, ali više neću. Ministarka Francuske trebalo bi da bude ozbiljna. Ovog puta je vrijeme da krenem na nju", oštro je poručio Rafa.

Bivša francuska ministarka, čiji je mandat trajao od 2007. do 2010. godine, veoma je jasno aludirala na to da misli da je Nadal bio dopingovan. "Znamo za čuvenu Nadalovu povredu i oporavak koji je trajao sedam mjeseci i da je razlog tome bez ikakve sumnje bio pozitivan test na doping. Kada vidite tenisera koji prestane da igra na tako dugi vremenski period, razlog tome je činjenica da je pozitivan i da to sakriva. To nije nešto što se često događa, ali se događa češće nego što mislite", govorila je francuska ministarka.

Rafael Nadal je te 2012. godine izgubio u epskom finalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića, poslije kojeg su doslovno pali sa nogu i morali da sjednu na stolice nasred terena, jer su se borili šest sati. Nakon toga je u polufinalu Indijan Velsa izgubio od Rodžera Federera i već tada su počeli da se naziru problemi sa koljenom, koje ga ipak nije spriječilo da dominira na šljaci, da osvoji Monte Karlo bez izgubljenog seta, a onda i Rolan Garos, pobjedom protiv Novaka u finalu.

Oni koji su i tada pratili tenis sjetiće se te sezone po plavoj šljaci u Madridu, koju su svi kritikovali, kao i vimbldonskog čuda Lukaša Rosola, koji je eliminisao Rafu u 2. kolu u Londonu. Nakon toga je Rafa morao da se povuče sa Olimpijskih igara zbog problema sa koljenom i nakon Vimbldona više nije igrao do 2013. Kasniji razvoj njegove karijere pokazao je koliko su se ti problemi dalje razvili, na njegovu žalost i na žalost tenisa kao sporta u cjelini. I postalo je više nego jasno da je zaista bio povrijeđen, a ne dopingovan.

