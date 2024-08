Siner ćutao o dopingu, izbio skandal na US Openu: Novinari ga pritisli, organizator htio da ih ućutka!

Htjeli su organizatori US Opena da spriječe novinare da postavljaju pitanja o dopingu Janiku Sineru, ali to nije prošlo baš glatko.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Haos na US Openu! Znali su organizatori da neće proteći baš bez problema konferencija Janika Sinera za medije pred posljednji grend slem sezone, ali da moderatori moraju da uskaču i prekidaju obraćanje, to je malo ko očekivao. Italijan je naravno u uvodnom obraćanju apsolutno preskočio da pomene optužbe za doping i koncentrisao se na nedavno osvojeni turnir u Sinsinatiju.

"Očigledno mi je to jako podiglo samopouzdanje. Bio je jako težak turnir, a ja sam jako zadovoljan prokazanim. Bilo je sjajno podijeliti to sa ljudima. Nadam se da ću imati dovoljno samopouzdanja ovdje, na posljednjem grend slemu sezone. Hajde da vidimo šta slijedi", rekao je Siner, a novinari su odmah krenuli da ga "rešetaju" pitanjima vezanim za doping aferu!

Nedavno je otkriveno da je Italijan dva puta pao na doping testu i da zbog toga nije kažnjen. Navodno nije ništa kriv i sve je krivica fizioterapeuta, a kada su ga pitali da li mu smeta što je sada otkriveno sve to priznao je da mu nije prijatno.

"Naravno da nije idealno da se ovo dešava pred grend slem. Ali znate, u mojoj glavi ja nisam uradio ništa pogrešno. Morao sam da igram već mjesecima sa ovim u mislima i da ponavljam sebi da nisam uradio ništa loše. Uvijek sam poštovao pravila i uvijek ću poštovati anti-doping pravila. Naravno da sam osjetio olakšanje zbog rezultata koji sam postigao. I naravno da je sjajno vratiti se ovdje. Ovo je nevjerovatan grad, nevjerovatno mjesto da se igra tenis. Pokušaću da uživam koliko god mogu i nadam se da ću imati sjajan turnir", rekao je Siner.

PREKIDALI KONFERENCIJU!

Izvor: Profimedia/Marco Steinbrenner / Zuma Press

Kada su čuli pitanje, organizatori turnira su se uspaničili i uskočili da gase vatru! Odmah je moderator konferencije za medije istakao da neće više biti dozvoljena pitanja o dopingu. "Nećemo dozvoljavati više pitanja o ovoj temi ako imate pitanja o drugoj temi", počeo je moderator, na šta su se novinari pobunili. "Ne možete...", čulo se iz publike, na šta je organizacija popustila: "Možete da postavljate pitanja, ali on je već dao odgovor!"

Naravno novinari su nastavili da isputuju Janika Sinera, a on je nastavio da negira da je kriv i da zaslužuje kaznu ili suspenziju. Znamo da su u prošlosti prestupi kao njegov bili kažnjavani sa dvije do četiri godine suspenzije, ali Siner je prošao bez kazne. Sada će startovati US Open i to kao prvi nosilac i prvi na ATP listi.