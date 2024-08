Srbija pregazila Njemačku: Prvo šok poraz, a onda ubjedljiva pobjeda

Srbija je prošla u četvrfinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Njemačkom, a naredni rival u eliminacionoj fazi je tim Holandije.

Nakon uvodnog poraza od Španije na Evropskom prvenstvu u 3x3 basketu Srbija se u drugom meču sastala sa Njemačkom i pobijedila je 21:10. Tom pobjedom se srpski im plasirao u četvrfinale Eura u kome će igrati protiv selekcije Holandije.

Strahinja Stojačić je iz rolinga poentirao na startu, ali su poslije faula Nijemci izjednačili na 1:1. Poslije nekoliko promašenih slobodnih bacanja ponovo je Srbija povela 4:1. Poslije dvojke Gismana vratili su se Nijemci i onda i izjednačili na 4:4. Dvojka Kojića ih je odvela na 6:4, Igralo se poen za poen neko vrijeme, a onda poslije poena Kojića sa penala i jedne dvojke Srbija je povela 11:6.

Djelovalo je na pet minuta do kraja da je sve gotovo i da nema povratka Nemcima i to se ispostavilo kao tačno. Nastavila je da raste prednost našeg tima, ušao je u seriju poena Nemanja Baraći poslije serije 6:0 bllo je 13:6. Agean je to prekinuo poenom, Gisman je dao dvojku, ali bolje od smanjenja prednosti Srbije nije moglo.

Podsjećamo, Srbija je petostruki uzastopni prvak Evrope u 3x3 basketu.